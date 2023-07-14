為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    高雄登革熱+0！鳳山文福里職場群聚 查獲9處病媒蚊孳生源開罰

    鳳山區文德里一處空地查獲孳生源。（高雄市衛生局提供）

    鳳山區文德里一處空地查獲孳生源。（高雄市衛生局提供）

    2023/07/14 20:09

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市本土登革熱今天（14日）沒有新增個案，維持在13例。而鳳山文福里職場群聚造成3人染疫，防疫團隊12到14日在社區周邊進行1272緊急防治，查獲9處病媒蚊孳生源，可處1200元罰鍰。

    此外，8日確診的大社區20多歲男性個案，原本感染途徑不明，防疫團隊進一步查出，個案6月30日曾到雲林縣古坑鄉工作，後經基因型比對同為該流行區。

    台南市登革熱疫情有逐漸外擴趨勢，為了全力阻斷社區中可能存在的隱性傳播鏈，北高雄前進指揮中心於路竹、茄萣、湖內、田寮、阿蓮、岡山等6區，持續巡檢菜園、市場攤集場、果菜市場、公園綠地、工地等高風險場域孳生源，噴藥滅蚊化學防治，以降低病媒蚊密度。

    衛生局提醒，到登革熱高風險區域，務必做好防蚊措施，若有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛等登革熱疑似症狀，請儘速就醫並告知醫師活動史。近日午後降雨，也應落實戶內外「巡、倒、清、刷」，巡查家戶內外是否有容器、帆布、廢輪胎或水溝等積水處，儲水容器應每週至少刷洗容器壁一次、不用時請倒置或清除，減少病媒蚊孳生是預防登革熱最有效的方式。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    本土登革熱現蹤 屏東縣逾700人動員清除市區孳生源
    2023/07/14 13:55

    本土登革熱現蹤 屏東縣逾700人動員清除市區孳生源
    健康醫療網》登革熱一定要進家中噴藥？化學藥劑會殘留？專家解答 提醒7噴藥注意事項
    2023/07/14 11:07

    健康醫療網》登革熱一定要進家中噴藥？化學藥劑會殘留？專家解答 提醒7噴藥注意事項

    新北首環4字頭 紅樹林水岸帝寶現身
    台南本土登革熱破300大關 「1人被叮全家遭殃」家庭群聚感染多
    2023/07/13 19:44

    台南本土登革熱破300大關 「1人被叮全家遭殃」家庭群聚感染多
    中市2幼童快篩登革熱陽性 曾至泰國、台南旅遊
    2023/07/13 16:45

    中市2幼童快篩登革熱陽性 曾至泰國、台南旅遊

    全國電子破盤77折起 陪你放暑「價」
    健康網》防蚊大作戰！ 中醫教做中藥防蚊包 驅蚊又環保
    2023/07/11 19:38

    健康網》防蚊大作戰！ 中醫教做中藥防蚊包 驅蚊又環保
    高雄8月大女嬰確診登革熱 2015年曾染疫提防交叉感染
    2023/07/11 17:48

    高雄8月大女嬰確診登革熱 2015年曾染疫提防交叉感染
    高雄市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播