高雄登革熱+0！鳳山文福里職場群聚 查獲9處病媒蚊孳生源開罰

鳳山區文德里一處空地查獲孳生源。（高雄市衛生局提供）

2023/07/14 20:09

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市本土登革熱今天（14日）沒有新增個案，維持在13例。而鳳山文福里職場群聚造成3人染疫，防疫團隊12到14日在社區周邊進行1272緊急防治，查獲9處病媒蚊孳生源，可處1200元罰鍰。

此外，8日確診的大社區20多歲男性個案，原本感染途徑不明，防疫團隊進一步查出，個案6月30日曾到雲林縣古坑鄉工作，後經基因型比對同為該流行區。

台南市登革熱疫情有逐漸外擴趨勢，為了全力阻斷社區中可能存在的隱性傳播鏈，北高雄前進指揮中心於路竹、茄萣、湖內、田寮、阿蓮、岡山等6區，持續巡檢菜園、市場攤集場、果菜市場、公園綠地、工地等高風險場域孳生源，噴藥滅蚊化學防治，以降低病媒蚊密度。

衛生局提醒，到登革熱高風險區域，務必做好防蚊措施，若有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛等登革熱疑似症狀，請儘速就醫並告知醫師活動史。近日午後降雨，也應落實戶內外「巡、倒、清、刷」，巡查家戶內外是否有容器、帆布、廢輪胎或水溝等積水處，儲水容器應每週至少刷洗容器壁一次、不用時請倒置或清除，減少病媒蚊孳生是預防登革熱最有效的方式。

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