高雄桃源設置電子紙智慧公車站牌 結合原民圖騰成觀光亮點

桃源區新設太陽能電子紙智慧公車站牌，設計融入原住民文化。（高雄市交通局提供）

2023/07/14 18:34

〔記者許麗娟／高雄報導〕南台灣日照充足，高雄市針對申請市電不易的公車站點，去年開始導入太陽能電子紙智慧型站牌，今（14日）在桃源區公所站、長老教會站2處設置的電子紙智慧型站牌啟用，站牌結合在地原住民圖騰設計，貼近原民文化。

高雄市交通局長張淑娟指出，太陽能電子紙站牌與一般LED智慧站牌的不同之處，是採用電子紙顯示技術，在陽光下仍清晰可見，可即時提供公車動態，大型字體顯示也更便於閱讀，加上使用太陽能模組發電無須申請市電，無太陽光日照下仍可運作20天，具省電、綠能及智慧等特性，今年度將持續建置22座太陽能電子紙站牌，及附掛式電子紙智慧站牌35座。

桃源區新站牌另配合公車站點空間設置座椅，提供民眾更智慧、節能、舒適候車體驗，也歡迎遊客多搭公車上山遊玩，到桃源區品嚐新鮮的芒果及山籟愛玉。

為鼓勵民眾多使用大眾運輸，交通局依行政院通勤月票政策4月27日推出399 TPASS高雄市區通勤月票，7月更推出南高屏全區999 TPASS通勤月票，不僅可以無限次搭乘台鐵、捷運、輕軌、公車、渡輪及YouBike，也適用於公車式小黃及幸福共享高雄GO，實現偏鄉往返市區一票到底，轉乘接駁更便利和無縫，讓民眾享受綠色生活，一起響應節能減碳。

電子紙站牌可提供清晰、好閱讀的即時公車資訊，且靠太陽能供電，無日照也能運作長達20天。（高雄市交通局提供）

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