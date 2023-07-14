舞力全開！高雄霹靂舞國際大賽9/9登場 與世界15國高手鬥舞

高雄RCBIC霹靂舞國際大賽廣邀世界好手，9月9日在高流海音館鬥舞。（記者許麗娟攝）

2023/07/14 18:02

〔記者許麗娟／高雄報導〕霹靂舞已納入今年亞運及明年巴黎奧運競技項目，高雄市廣邀世界好手齊聚港都「鬥舞」，9月9日在高雄流行音樂中心海音館舉辦「2023高雄RCBIC霹靂舞國際大賽（Kaohsiung Respect Culture Breaking International Championships）」，5月起已在世界多地舉辦資格賽，預計將有超過15國的世界霹靂舞頂尖高手與台灣好手一起角逐世界冠軍寶座。

「2023高雄RCBIC霹靂舞國際大賽」今天（14日）舉行賽前記者會，邀請霹靂舞團體Over The Top現場演出，也找來Energy二代團員唐振剛出席，更現場秀一段舞蹈絕技，唐振剛笑說，不敢說自己是B-boy（霹靂男孩break boy簡稱），他現在是Old Boy。

高雄市運發局長侯尊堯說，霹靂舞講求技巧、多樣性、獨創性、風格，並結合表演性與音樂性，需運用頭、肩、背、膝蓋等支撐做出完美的動作，因為這些特殊的元素結合，國際奧委會認為霹靂舞是將街舞與運動能力結合的舞蹈運動形式，而首次將霹靂舞納入2023杭州亞運項目，2024年也將首次前進奧運殿堂。

侯尊堯說，霹靂舞首次跨到主流運動，高雄市希望未來能讓霹靂舞國際大賽成為高雄每年的重要賽事，扎根霹靂舞在高雄、在台灣的實力，這次總獎金高達115萬元，團體賽第1名45萬元，精采可期，預料也將是年底亞運的前哨戰。

國家級霹靂舞教練「巧克力」劉志強說，這次大賽項目包含4人團體賽、男女個人賽及限定15歲以下個人賽，從5月20日起，陸續在泰國、寮國、澳洲、菲律賓、義大利、馬來西亞、日本、韓國、中國、澳門、義大利等地舉辦資格賽，由於獎金相當高，讓各國選手躍躍欲試，這些隊伍都會是每個國家資格賽的冠軍，再來台爭取冠軍中的冠軍，所以實力相當高，有些也是各國選拔的奧運好手，要到比賽時才能知道鹿死誰手。

台灣選拔賽今天開放報名，9月9日在高雄流行音樂中心海音館舉辦的主賽事也正式開放購票，相關資訊可臉書搜尋「2023高雄RCBIC霹靂舞國際大賽」，報名及購票於accupass搜尋「2023高雄RCBIC霹靂舞國際大賽」。

霹靂舞教練「巧克力」劉志強（左）為高雄的國際大賽在世界各地舉辦資格賽選拔，藝人唐振剛（右）受邀出席記者會，分享跳舞的樂趣。（記者許麗娟攝）

藝人唐振剛現場秀一小段舞技。（記者許麗娟攝）

2023高雄RCBIC霹靂舞國際大賽台灣海選已開始報名，9月9日主賽事門票今起開放購買。（記者許麗娟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法