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    海洋派對「高雄國際帆船賽」明打頭陣 高市府會再度水上對決

    2023海洋派對將由「高雄國際帆船賽」打頭陣。（圖：高市海洋局提供）

    2023海洋派對將由「高雄國際帆船賽」打頭陣。（圖：高市海洋局提供）

    2023/07/14 16:37

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕2023海洋派對由明天「高雄國際帆船賽」打頭陣，數十艘重型帆船齊聚愛河灣展開競技，市長陳其邁也將領軍市府團隊與市議會進行友誼賽，繼端午節龍舟賽事後，再以重型帆船一較高下。

    「高雄國際帆船賽」今年首次與「台琉盃國際帆船賽」、「澎湖島帆船賽」串連合作，吸引數十艘國內外重型帆船報名參加，明天上午9點半將於愛河灣啟航至海上飆風競技，爭取最速的榮耀。

    高市海洋局表示，今年愛河龍舟賽，高市府隊與議會隊之爭引發關注，最終議會隊以些微之差敗給市府隊，這次雙方轉移陣地至海上，以重型帆船再度較勁，可望成為高雄海洋派對的亮點，雙方將於明天下午2點在愛河灣礁群堤岸對壘，歡迎民眾前往為市府與議員們加油打氣。

    為歡迎胖鯊魚「鯊西米」和他的好朋友「哇鯊米」、「蜜柑站長」以及「貓貓蟲—咖波」等多位LINE貼圖明星蒞臨愛河灣海洋派對，明天下午2點開始營業的「Hi Young! 海洋市集」，將推出早鳥限量活動，包括愛玉冰品、海尼根，以及漂漂池、氣模車等遊樂設施，通通1元優惠。在愛河灣周邊以手機掃碼，可以用AR實境召喚高雄熊和多樣海洋生物陪你漫遊愛河灣。下午5點則有重量級卡司「美秀集團」、「追風少女FALI」、「DJ JAXXON」開唱。

    高市府與市議會隊為了再次對決，展開海上特訓。（圖：高市海洋局提供）

    高市府與市議會隊為了再次對決，展開海上特訓。（圖：高市海洋局提供）

    海底世界氣模車。（圖：高市海洋局提供）

    海底世界氣模車。（圖：高市海洋局提供）

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