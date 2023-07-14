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    首頁　>　高雄市

    抗議大寮掩埋場回饋金分配 里民包圍區長爆推擠控打人

    里民將區長黃伯雄團團圍住。（記者洪臣宏攝）

    里民將區長黃伯雄團團圍住。（記者洪臣宏攝）

    2023/07/14 16:40

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市大寮垃圾掩埋場回饋金分配比例引發爭議，大寮區公所今天召開回饋金管理委員會，山頂里里長簡子銘率里民抗議，不滿表決後分配結果，里民團團圍住離場的區長黃伯雄理論，爆發推擠衝突，有里民宣稱黃伯雄動手，里長父親事後住院，黃伯雄否認打人，各說各話。

    大寮區公所去年12月召開大寮區垃圾掩埋場回饋金會議，以多數決通過新版分配比例，以往只有大寮區4個里可以分配，這次增加了鄰近的鳳山區5個里也納入，大寮區共分配到76.7％，鳳山區23.3％，而山頂里是垃圾場所在地，回饋金從47％銳減至12％，新任里長簡子銘發起一連串抗議。

    爭議期間，環保局凍結回饋金申請，為此，回饋金管理委員會今天召開會議尋求解套，簡子銘率里民手持「封存掩埋場」、「還我乾淨空氣」牌誌，表達立場。管委會就人口、面積、距離及危險程度4個因素討論分配比例，最後以每個因素各佔25％計算，簡子銘對危險因子有不同意見，指分配方式不公平，要求山頂里應有更高比例，但經表決後維持原方案。

    會議結果讓等待的山頂里民相當不滿，他們圍住主持會議的黃伯雄，拍桌抗議或比出手勢要他下台，一度推擠情勢混亂，員警將雙方隔開，衝突沒有繼續擴大，事後簡子銘父親、前里長簡富松住院，也有里民聲稱區長動手，揚言提告。

    黃伯雄說，本案已經延宕許久，也曾與山頂里多次溝通，將把會議記錄送給環保局等單位審議，通過後回饋金就可申請分配。針對打人指控，黃伯雄強調沒有動手，警方的蒐證即可說明一切。

    員警將區長黃伯雄（後左）與里民隔開，避免衝突擴大。（記者洪臣宏攝）

    員警將區長黃伯雄（後左）與里民隔開，避免衝突擴大。（記者洪臣宏攝）

    里民圍住區長黃伯雄（坐姿者），詢問回饋比例問題。（記者洪臣宏攝）

    里民圍住區長黃伯雄（坐姿者），詢問回饋比例問題。（記者洪臣宏攝）

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