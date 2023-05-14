高雄五甲國小操場整建經費有了！ 拚今年底完工讓學生圓夢

五甲國小跑道破損不堪，高低不平還滿地石塊。（記者陳文嬋攝）

2023/05/14 22:17

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市近百年老校五甲國小操場多處坑洞、破損像廢墟，學生於不平整透水瀝青鋪面運動，2年超過150人次受傷，地方力促市府整建操場，所需經費近1900萬元，經立委許智傑協助爭取，教育部將補助1289萬元，其餘費用由市府教育局負擔，力拚今年底完工，讓學生能如願參加校慶、運動會，地方居民也能安心運動。

鳳山區五甲國小明年將滿百年，因校舍老舊、耐震係數不足，且距離民宅過近，必須退縮校地，2019年8月校舍改建工程動工，2021年8月蓋好新校舍，操場面積只剩下一半，連司令台也被拆除，市府卻未同步整建運動場及綜合球場，地方向市府爭取多年。

校方早於新校舍完工前4個月行文教育局爭取運動場及綜合球場經費，目前預估總經費近1900萬元，民進黨立法委員許智傑重視地方意見，積極協調教育部補助經費，已爭取到體育署允諾補助989萬，國教署允諾補助300萬，總計中央將補助經費1289萬元，其餘經費由市府教育局負責。

校方本週將啟動運動場及綜合球場規劃設計，由教育局先支應校方規劃設計費，預估1個月內完成規劃設計，進入工程發包作業，趕在7月能動工，力拚今年底完工，明年辦理百年校慶，讓學生能參加校慶、運動會圓夢。

許智傑要求教育局全力協助學校，希望今年底完成校園運動場等，同時在工程發包施工前，協助學校做好安全防範措施，避免再有學生受傷，提供安全、舒適、健康的學習環境，以及社區民眾完善的運動空間。

五甲國小操場現況荒煙蔓草，跑道、籃球場多處坑洞、破損不堪，還可見磚塊、舊有照明燈柱基，地方直呼好危險、形同廢墟，校方以三角錐警示勿入，學生於不平整透水瀝青鋪面運動，2年超過150人次學生受傷。

高年級學生從入學迄今快畢業還沒操場可用，沒參加過校慶、運動會等，學生繪圖許願「需要操場」，社區居民抱怨無法運動，地方批評是國際笑話，認為校園運動安全是學生受教權一環，也是社區公共空間的延伸，要求市府提供安全的運動環境。

五甲國小操場多處坑洞，到處可見大石塊。（記者陳文嬋攝）

五甲國小操場可見舊有照明燈柱基。（記者陳文嬋攝）

高市近百年老校五甲國小操場像廢墟，學生於不平整透水瀝青鋪面運動，2年超過150人次受傷。（記者陳文嬋攝）

高市近百年老校五甲國小。（記者陳文嬋攝）

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