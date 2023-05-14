2023青春設計節抱走4項最佳設計獎 南台科大成最大贏家

高雄市長陳其邁（右1）頒發視覺傳達設計類最佳設計獎給南台科大同學。 （高市府新聞局提供）

2023/05/14 22:36

〔記者蘇福男／高雄報導〕「2023青春設計節暨青春影展」今天下午舉行頒獎典禮，共頒發65個獎項，總計177萬元總獎金，高雄市長陳其邁表示，設計不只是時代精神的反映，也是大家共同感情的凝聚，他以身為高雄人為榮，因為高雄有一個民主自由、沒有疆界的想像，也謝謝同學共同成就高雄，發揮想像力讓城市更美麗。

青春設計節邁入第14年，今年共有153組創意設計競賽及32組青春影展入圍，共頒發音樂設計類、視覺傳達類、立體造型暨產品設計類、建築與空間設計類、數位多媒體與遊戲設計類、策展實踐與展示設計類等六個類別最佳設計大獎，以及青春影展影視類與動畫類首獎。

今年的青春設計節創意設計競賽中，南台科技大學表現亮眼，共獲得18個獎項，抱走六大類別中的四項最佳設計獎，頒獎典禮今天下午5點在駁二藝術特區大義C10倉庫LIVE WAREHOUSE舉行，市長陳其邁親自到場支持青春學子，並與贊助企業馬玉山食品工業共同頒發視覺傳達設計類最佳設計獎。

陳其邁表示，高雄和其他城市不一樣的地方，就在青春設計節展露無遺，近期也即將成立一銀倉庫共創基地2.0，包括先前哈瑪星鹽埕區租金補貼等，打造青創人才回到高雄的環境，因為高雄的想像沒有疆界，不管在地的、國際的、年輕同學各自發揮無限想像，讓城市更美麗。

文化局指出，青春設計節自設立以來，去年因疫情只能採取線上頒獎形式，今年終於可以現場感受同學的熱情與歡呼，期待青春的設計力在高雄這座城市持續醞釀，用設計轉動未來。

「2023青春設計節X青春影展」得獎名單：

》視覺傳達設計類

馬玉山最佳設計獎/南台科技大學視覺傳達設計系/當下集合

評審團獎/崑山科技大學視覺傳達設計系/臺味俱全

評審團獎/南臺科技大學視覺傳達設計系/不一定

優選獎/正修科技大學視覺傳達設計系/誤植生存法則

優選獎/嶺東科技大學視覺傳達設計系/輝金姑

》立體造型暨產品設計類

屋物最佳設計獎/南台科技大學創新產品設計系/無國界牙醫模組化行動診療系統

工業設計組

評審團獎/南台科技大學創新產品設計系/肌力家+

優選獎/國立雲林科技大學工業設計系/儲水材海岸造林移植基座

優選獎/南台科技大學創新產品設計系/垂足輔助設計

優選獎/朝陽科技大學工業設計系/ Yizo-工具手推車

工藝設計組

評審團獎/樹德科技大學生活產品設計系/錫木．惜木

評審團獎/東方設計大學美術工藝系/鐵漢自然

優選獎/國立台中教育大學文化創意產業設計與營運學系/淤洄－淤泥再生顏料

優選獎/國立屏東科技大學木材科學與設計系/漆淘 - 天然兒童玩具

時尚設計組

評審團獎/實踐大學高雄校區時尚設計學系/墜入

優選獎/實踐大學高雄校區時尚設計學系/示・見

優選獎/實踐大學高雄校區時尚設計學系/融化三態

優選獎/實踐大學高雄校區時尚設計學系/十日前，八日後

優選獎/實踐大學高雄校區時尚設計學系/形於墨

》數位多媒體與遊戲設計類

城市商旅最佳設計獎/南台科技大學視覺傳達設計系/卡托斯之眾

互動多媒體組

評審團獎/國立陽明交通大學傳播與科技學系/ I, my, me 我：辨識中

評審團獎/南台科技大學視覺傳達設計系/新星遠征隊

優選獎/南台科技大學創新產品設計系/肌力家+

優選獎/南台科技大學多媒體與電腦娛樂科學系/尋憶

遊戲設計組

評審團獎/南台科技大學多媒體與電腦娛樂科學系/永牲

優選獎/國立台中教育大學數位內容科技學系/悸異

優選獎/南台科技大學多媒體與電腦娛樂科學系/太空狗狗GO !

優選獎/南台科技大學多媒體與電腦娛樂科學系/魔法萬事屋

優選獎/南台科技大學多媒體與電腦娛樂科學系/西斯汀文明復興工程

優選獎/南台科技大學多媒體與電腦娛樂科學系/命獄

創意數位影音組

評審團獎/南台科技大學視覺傳達設計系/囍事

優選獎/台南應用科技大學多媒體動畫系/山靈

優選獎/台南應用科技大學多媒體動畫系/是誰殺了獨角獸

優選獎/台南應用科技大學多媒體動畫系/ UPADANA

優選獎/南台科技大學視覺傳達設計系/ Interface

優選獎/崑山科技大學視覺傳達設計系/紅線

》建築與空間設計類

良悅建築最佳設計獎/正修科技大學建築與室內設計系/刻劃在日落下的桃花源

評審團獎/崑山科技大學空間設計系/鯤島十二°_封存於座標上的記憶

優選獎/崑山科技大學空間設計系/ children village

優選獎/崑山科技大學空間設計系/南庄簽到簿｜桃花水與烏蛇嘴

優選獎/逢甲大學建築專業學院室內設計進修學士班/鏡界 - 後工業遺址蛻變如是說

優選獎/樹德科技大學室內設計系/日常 供構制所

優選獎/正修科技大學建築與室內設計系/迷離失所-藝廊敘事空間設計

》音樂設計類

樂誠創意最佳設計獎/南台科技大學視覺傳達設計系/布忍了！

評審團獎/台南應用科技大學視覺傳達設計系/騎樓樂章

評審團獎/南台科技大學流行音樂產業系/數學家

優選獎/實踐大學高雄校區時尚設計學系/覓

優選獎/實踐大學高雄校區時尚設計學系/十日前，八日後

》策展實踐與展示設計類

御筆設計最佳設計獎/義守大學傳播與設計原住民專班

評審團獎/崑山科技大學視覺傳達設計系

評審團獎/崑山科技大學空間設計系

優選獎/樹德科技大學視覺傳達設計系

優選獎/國立台中教育大學文化創意產業設計與營運學系

》影展

影視類首獎/國立台北藝術大學電影創作學系/水星逆行

影視類評審團獎/國立台灣藝術大學電影學系/四坪半戀人

影視類評審團特別提及/國立台北藝術大學電影創作學系/悄悄告訴她

影視類優選獎/世新大學廣播電視電影學系/少年與凶兆女 VS 奪命鴛鴦

影視類優選獎/世新大學廣播電視電影學系/光榮之路

影視類優選獎/國立台灣藝術大學電影學系/白日夢

動畫類首獎/國立台灣藝術大學多媒體動畫藝術學系/這間賓館有螞蟻

動畫類評審團獎/實踐大學媒體傳達設計學系/ byebye.

動畫類評審團特別提及/國立台南藝術大學動畫藝術與影像美學研究所/游墓

動畫類優選獎/實踐大學媒體傳達設計學系/路上

動畫類優選獎/國立台灣藝術大學多媒體動畫藝術學系/違禁品

動畫類優選獎/致理科技大學多媒體設計系/菸

「2023青春設計節暨青春影展」今天下午舉行頒獎典禮，共頒發65個獎項，總計177萬元總獎金。（高市府新聞局提供）

頒獎典禮上獲獎同學歡聲雷動。（高市文化局提供）

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