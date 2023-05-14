撿屍人妻女同事辯稱只動手就射了 她醒來發現內褲黏液有「嘉明味」

撿屍人妻女同事辯稱只動手就射了，她醒來發現內褲黏液有嘉明味，怒告男同事性侵。情境照。（資料照）

2023/05/14 14:23

〔記者黃良傑／高雄報導〕男子阿成（化名）和同事聚餐，見女同事小珍（化名）泥醉，陪搭計程車投宿旅館，涉嫌趁機「撿屍」，小珍醒來發現自己全身只剩內衣，竟和阿成在旅館同房，床上都是嘔吐物，更驚覺下體有不明黏液，懷疑遭人性侵，她電話向丈夫和主管求助代為報警，阿成否認性侵，辯稱是小珍主動邀性愛，因價格談不攏才提告，高雄地院法官認定阿成涉犯趁機性交罪，審酌雙方已和解，判刑3年8月。

判決書指出，被告阿成於前年8月間，相約同事人妻小珍及2名友人，在鳳山區某熱炒店飲酒聚餐，他見小珍不勝酒力便招攬計程車，將她載往商務旅館休息，見女同事泥醉不能抗拒之際，竟起色心趁機指侵，然後紛紛睡著，待小珍驚醒後，撥打電話給公司主管請求協助報警。

被告供稱離開熱炒店時小珍的意識很清楚，可以自己來回上廁所，但一上計程車不到2分鐘，就說不舒服想吐，才攙扶到旅館休息，且一到旅館房間就吐到床上、地上，旅館人員也證實被害人不時趴在櫃台，以手掩面、呻吟、大叫，身體不適且神智不清。

小珍指控遭男同事阿成「撿屍」性侵，雖然一度「斷片」，但仍有感覺遭人一直摳，她的底褲內層也被驗出有被告的DNA，阿成也未針對指侵人妻同事辯駁，反而進一步自承自己會「喝酒誤事、彷彿鬼使神差」，稱自己乃自作自受，對小珍表示歉意，並賠償和解。

法官審酌被告為圖滿足一己性慾，竟藉女同事酒醉，體力及意識狀態不佳之際帶往旅館，並乘機對其性交行為，妨害性自主決定權，被告犯後還否認犯行，但已於審理中與被害人和解、賠償，判刑3年8月，仍可上訴。

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