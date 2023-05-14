為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    陳水扁專訪扁嫂下輩子還會嫁他嗎？ 吳淑珍：當粉絲拍拍手就好

    前總統陳水扁今在電台節目專訪扁嫂吳淑珍。（記者王榮祥翻攝）

    前總統陳水扁今在電台節目專訪扁嫂吳淑珍。（記者王榮祥翻攝）

    2023/05/14 14:19

    〔記者王榮祥／高雄報導〕前總統陳水扁今在電台節目上專訪另一半吳淑珍，聊到2人婚前、婚後許多生活點滴與深刻回憶，阿扁問到若還有下輩子還會嫁他嗎？吳淑珍秒答「當粉絲拍拍手就好」。

    阿扁今主持電台節目「有夢上水」第124集，適逢母親節，特別邀請前第一夫人扁嫂吳淑珍分享人生故事。

    2人聊到曾文中學初中部低一年級的阿珍學妹、印象中的阿扁學長，以及麻豆名醫掌上明珠私奔三級貧戶之子的過往。

    期間也說到已獲促轉會平反的蓬萊島案、讓阿珍遭逢政治車禍以致終身與輪椅為伍，以及阿扁市長連任落選當晚吳淑珍的心情。

    在政治部分則提到推薦副總統呂秀蓮擔任阿扁競選搭檔的基本思維，為何建議總統薪水減半，還有阿珍訪美被搜身檢查，促成當時國務卿鮑爾跟阿扁道歉，與故教宗若望保祿二世晤面的夫人外交等。

    2人也回顧阿扁遭319槍擊，吳淑珍接到通知後的第一個反應是先通知呂副代理，還有吳淑珍確診新冠病毒是如何熬過來？

    當然也講到陳幸妤與陳致中兒時回憶，以及小時候由坐輪椅的媽媽、帶著致中探爸爸的監，感嘆如今變成陳致中要被探監。

    阿扁最後請扁嫂分享，撕掉半打結婚照與簽過N次離婚證書的婚姻生活，詢問如有下輩子還會嫁他嗎？吳淑珍瞬間回應，當阿扁粉絲拍拍手就好。

    陳水扁點頭同意扁嫂說法，笑說要管政治就不要結婚，他也感謝吳淑珍接受訪問，鼓勵太太「雖然不快樂，也要快樂」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    洗錢判一年 陳致中入監
    2023/05/12 05:30

    洗錢判一年 陳致中入監
    陳致中入獄 扁感性曝照：兒辭行媽媽、明年母親節再見
    2023/05/11 16:23

    陳致中入獄 扁感性曝照：兒辭行媽媽、明年母親節再見
    陳致中頂3分頭入獄 支持者不捨高喊「司法迫害」
    2023/05/11 15:49

    陳致中頂3分頭入獄 支持者不捨高喊「司法迫害」
    陳致中今下午報到入監 臉書PO文「鄉親的栽培提攜恩義永銘」
    2023/05/11 15:32

    陳致中今下午報到入監 臉書PO文「鄉親的栽培提攜恩義永銘」
    高雄市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播