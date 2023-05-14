陳水扁專訪扁嫂下輩子還會嫁他嗎？ 吳淑珍：當粉絲拍拍手就好

前總統陳水扁今在電台節目專訪扁嫂吳淑珍。（記者王榮祥翻攝）

2023/05/14 14:19

〔記者王榮祥／高雄報導〕前總統陳水扁今在電台節目上專訪另一半吳淑珍，聊到2人婚前、婚後許多生活點滴與深刻回憶，阿扁問到若還有下輩子還會嫁他嗎？吳淑珍秒答「當粉絲拍拍手就好」。

阿扁今主持電台節目「有夢上水」第124集，適逢母親節，特別邀請前第一夫人扁嫂吳淑珍分享人生故事。

2人聊到曾文中學初中部低一年級的阿珍學妹、印象中的阿扁學長，以及麻豆名醫掌上明珠私奔三級貧戶之子的過往。

期間也說到已獲促轉會平反的蓬萊島案、讓阿珍遭逢政治車禍以致終身與輪椅為伍，以及阿扁市長連任落選當晚吳淑珍的心情。

在政治部分則提到推薦副總統呂秀蓮擔任阿扁競選搭檔的基本思維，為何建議總統薪水減半，還有阿珍訪美被搜身檢查，促成當時國務卿鮑爾跟阿扁道歉，與故教宗若望保祿二世晤面的夫人外交等。

2人也回顧阿扁遭319槍擊，吳淑珍接到通知後的第一個反應是先通知呂副代理，還有吳淑珍確診新冠病毒是如何熬過來？

當然也講到陳幸妤與陳致中兒時回憶，以及小時候由坐輪椅的媽媽、帶著致中探爸爸的監，感嘆如今變成陳致中要被探監。

阿扁最後請扁嫂分享，撕掉半打結婚照與簽過N次離婚證書的婚姻生活，詢問如有下輩子還會嫁他嗎？吳淑珍瞬間回應，當阿扁粉絲拍拍手就好。

陳水扁點頭同意扁嫂說法，笑說要管政治就不要結婚，他也感謝吳淑珍接受訪問，鼓勵太太「雖然不快樂，也要快樂」。

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