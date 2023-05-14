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    高雄啤酒音樂節7月重磅回歸 高市府:下酒菜料理賽同步上陣

    高雄啤酒音樂節7月重磅回歸。（記者王榮祥翻攝）

    高雄啤酒音樂節7月重磅回歸。（記者王榮祥翻攝）

    2023/05/14 13:46

    〔記者王榮祥／高雄報導〕睽違3年、高雄啤酒音樂節7月重磅回歸，MAMAMOO+、JESSI等大咖韓星將嗨翻全台；高市經發局今也宣布「高雄下酒菜料理競賽」同步強勢登場，除高雄味的下酒菜，也邀請韓國在地店家進駐、將最具韓味的下酒菜帶給大家。

    經發局長廖泰翔表示，高雄啤酒音樂節是高雄夏天最大、最具代表性、最重要一場音樂盛事，高雄下酒菜料理當然也不能缺席；今年高雄下酒菜料理競賽睽違4年回歸舉辦，絕對不會讓大家失望，一定會幫大家找出最具高雄味、必吃的下酒菜料理。

    延續3月BLACKPINK來高雄引爆黑色粉紅旋風，加上今年高雄啤酒音樂節邀請到MAMAMO+以及JESSI等眾多韓星，掀起K-POP潮流，也將特別邀請韓國美食店家來台進駐高雄啤酒大會食堂，從韓國將原汁原味在地韓式下酒菜美食帶給大家。

    廖泰翔說，希望藉由下酒菜料理、進行一場台韓兩國美食文化交流，大家不用飛韓國，只要到高雄啤酒音樂節就可以品嚐到。

    他進一步說明，為推廣高雄美食料理，與高雄啤酒音樂節合作舉辦高雄下酒菜料理競賽，優勝店家可進駐啤酒音樂節會場展售，競賽規則及報名方式預計下週正式上網公告，邀請各路好手餐飲店家總舖師大展身手。

    2023年高雄啤酒音樂節將於7月7日至9日，在夢時代對面廣場舉辦，共邀請超過30組重量級藝人陣容卡司，包括AcQUA源少年、B.T.O.D、暗黑新弒代：ØZI、血肉果汁機、持修、炎亞綸、孫盛希、徐若瑄・動力火車等。

    同時，還有最具高雄特色、最有高雄味的下酒菜料理，歡迎大家來高雄啤酒音樂節現場大塊朵頤，來今夏最嗨的一場啤酒音樂節消暑，更多最新訊息請關注經發局及高雄啤酒節Facebook粉絲頁。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    「高雄下酒菜料理競賽」隨啤酒音樂節同步強勢登場。（記者王榮祥翻攝）

    「高雄下酒菜料理競賽」隨啤酒音樂節同步強勢登場。（記者王榮祥翻攝）

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