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    母親節爭行人路權！高雄逾百人持花撐傘繞路口

    高雄逾百民眾繞路口爭取行人路權。（記者王榮祥攝）

    高雄逾百民眾繞路口爭取行人路權。（記者王榮祥攝）

    2023/05/14 11:00

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市逾百民眾今（14）日上午身穿黑衣、右手持康乃馨、左手撐著傘，一起在曾發生酒駕致死事故的河東、國民路口繞行斑馬線，喊話終結行人地獄；有媽媽感慨老是抱著隨時被撞決心過馬路，希望大家正視行人路權。

    高雄、台北、新北、台中、台南今上午9點50分到10點間，各有公民團體或個人同步發起「行人安全大富翁」快閃活動，邀民眾身穿黑衣、繫上象徵車禍受傷的繃帶、手持黑色康乃馨、撐起守護交通安全的傘，盼終結行人地獄惡名、重視行人路權。

    高雄市由行人路權促進會策畫，上午在曾發生酒駕造成一家4口1死3傷事故的河東路與國民街口舉行，超過百位民眾主動參加，還有媽媽抱著4個月寶寶、手牽3歲女孩到場。

    行人路權促進會理事鄭侑青哽咽指出，前年12月酒駕造成一家4口1死3傷，讓人很不捨，希望悲劇不要重演；高市議員白喬茵認為政府應定期檢視路口時向、標線設置，如果駕駛有重大違規，也該考慮取消駕照。

    帶著孩子參加快閃活動的陳姓女子表示，身為母親、經過這路口時很難過，一個家庭因為這邊交通設施不健全、相關法令沒警醒作用，因而破滅。

    她每次帶小孩過馬路時，都要特別提醒不能跑跳、要眼觀四面耳聽八方，不能掉以輕心，感慨像「抱著隨時被撞到的決心過馬路」!希望透過這活動，可以警醒大家行人路權很重要。

    逾百民眾在主辦單位引導下，在河東、國民路口依照燈號指示，繞行路口宣示行人路權的重要性，希望喚起各界重視行人路權、捨棄以車為本的思考。

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    高雄逾百民眾繞路口爭取行人路權。（記者王榮祥攝）

    高雄逾百民眾繞路口爭取行人路權。（記者王榮祥攝）

    高雄逾百民眾繞路口爭取行人路權。（記者王榮祥攝）

    高雄逾百民眾繞路口爭取行人路權。（記者王榮祥攝）

    高雄逾百民眾繞路口爭取行人路權。（記者王榮祥攝）

    高雄逾百民眾繞路口爭取行人路權。（記者王榮祥攝）

    高雄逾百民眾繞路口爭取行人路權。（記者王榮祥攝）

    高雄逾百民眾繞路口爭取行人路權。（記者王榮祥攝）

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