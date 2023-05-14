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    超前部署520 陳其邁︰來高雄海誓山盟

    愛河畔的白色貨櫃屋是情侶打卡熱點。（記者王榮祥翻攝）

    愛河畔的白色貨櫃屋是情侶打卡熱點。（記者王榮祥翻攝）

    2023/05/14 09:05

    〔記者王榮祥／高雄報導〕今天是母親節，高市觀光局把眼光放到520，邀情侶及戀人未滿的好友，體驗愛河、壽山情人觀景台、駁二藝術特區、高雄流行音樂中心、旗津彩虹教堂、龍貓隧道的浪漫氛圍，市長陳其邁誠摯邀請天下有情人520都來高雄，見證彼此海誓山盟。

    觀光局長高閔琳指出，520除走訪海內外知名的愛河外，高雄還有許多浪漫指數破表的景點，像榮獲CNN推薦的壽山情人觀景台、網路爆紅的白色戀人貨櫃屋、內惟藝術中心、高雄燈塔、旗津藍眼淚等，都值得在地人與海內外遊客走訪。

    觀光局則推出有「高雄好玩xTaKao打狗逛逛券」旅遊套票，48小時內輕鬆同遊高雄最浪漫的打卡熱點、知名場館、搭乘貢多拉、愛之船、摩天輪及享受美食餐廳等，陸海空360度零死角為戀情加溫。

    觀光局說明，知名的駁二藝術特區，搭乘輕軌、捷運即可輕鬆抵達，牽手漫步在海港及老倉庫間，各種公共藝術、靜態展覽、創意市集等等，夜間也有酒吧餐廳、藝文表演、歌手駐唱，來這約會絕對會有多元新體驗。

    高雄流行音樂中心的沉浸式劇場結合投影與MR技術，與心愛的人一同走入劇中，徜徉夢境般的迷幻世界；彷彿漂浮在水上的旗津彩虹教堂；壽山情人觀景台上，星光與燈光相映好浪漫；高雄輕軌最夢幻路段的龍貓隧道，讓乘客置身綠色隧道中，彷彿來到宮崎駿筆下的世界；還有彌陀區海景咖啡及海岸光廊、旗津海之星沙灘俱樂部、高雄燈塔，都是看海看夕陽的心動景點。

    美景之外，觀光局進一步推薦各項在地美味餐點，為感情增添美妙滋味，從路邊小吃到名廚饗宴，高雄應有盡有，米其林入選餐廳名單與「高雄日嚐366」吃貨聖經，都可為浪漫加分。

    陳其邁說，高雄擁有浪漫之河「愛河」，最適合情侶好友來此散步談情說愛，加上山海河港多元景色及許多享譽國際的美食助攻，一定能來此留下獨特愛的記憶，邀請天下有情人520都來高雄，歡度浪漫時光、見證彼此的山盟海誓。

    相關訊息及旅遊資訊請上高雄旅遊網查詢，或關注高雄旅遊網臉書粉專IG

    高雄燈塔欣賞大港夜景。（記者王榮祥翻攝）

    高雄燈塔欣賞大港夜景。（記者王榮祥翻攝）

    .壽山情人觀景台視野頗佳。（記者王榮祥翻攝）

    .壽山情人觀景台視野頗佳。（記者王榮祥翻攝）

    旗津海岸沙灘上的藍眼淚。（記者王榮祥翻攝）

    旗津海岸沙灘上的藍眼淚。（記者王榮祥翻攝）

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