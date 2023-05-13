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    高捷「新」紫線曝光 張博洋：「三線」合一、仍只是雛形

    高捷新紫線的路線曝光。（記者王榮祥翻攝）

    高捷新紫線的路線曝光。（記者王榮祥翻攝）

    2023/05/13 16:58

    〔記者王榮祥／高雄報導〕台灣基進高市議員張博洋今彙整交通部門質詢內容，並公開涵蓋民族高鐵線、右昌高鐵線以及燕巢紫線，三線合一的新「紫線」，但他也提到該路線只是下一條捷運雛形，還需進行可行性評估。

    張博洋說明，針對高捷「青線、紫線」規劃進度質詢完捷運局後，捷運局立刻公告初步的路線規劃，雖然尚須進行可行性評估，但也讓外界得以看到下一條捷運「新」紫線的雛形，並且可進行討論。

    他指出，新紫線融合原先的民族高鐵線、右昌高鐵線以及燕巢紫線，將從十全、民族路口的黃線Y9站，一路經三民、左營、楠梓、橋頭、燕巢到大樹的佛光山，服務7所大專院校、3所醫學中心以及3大產業園區的就學、就醫、就業需求，也途經高鐵特區、河堤、右昌等人口稠密地區。

    因為是初步路線規劃，目前尚未寫明與黃線直通機會，這也是在質詢時、他對於青線的期待，若是能夠直通，未來可以將黃線部分路段轉與紫線銜接，留下更多調度的可能性。

    張博洋表示，他也注意到原本的青線規劃在大順路（CY02）、明誠路大樂（CY03）及文藻外語大學（CY04）皆規劃設站，現在紫線卻把明誠路大樂設站取消了。

    他認為明誠路、民族路口這一站非常重要，可以服務河堤社區上萬人通勤需求、鄰近處也有義大大昌醫院、明仁社宅，若肉品市場遷建成功，也將有TOD開發的可能性。

    他說，非常期待有新的捷運路線，能服務高雄市區更多需求，然而好的公共政策，就是需要大家參與討論，若民眾對捷運「新紫線」有任何想法，歡迎留言。

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