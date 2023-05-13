終結行人地獄！ 民團母親節五都將持「黑色康乃馨」路口快閃

五都公民團體母親節當天將啟動黑色康乃馨活動，喚起各界正視行人路權。（記者王榮祥翻攝）

2023/05/13 13:37

〔記者王榮祥／高雄報導〕面對台灣持續惡化的行人地獄，民間團體發起串聯快閃活動，母親節（14日）當天將同步在五都啟動「行人安全大富翁」，沿路口行人穿越道繞行，繫上象徵車禍受傷的繃帶、手持黑色康乃馨，號召各界一起撐起守護交通安全的傘。

高雄市行人路權促進會說明，五都活動地點分別位於台北市建國南路與信義路口、新北市新莊區幸福路與思源路口、台中市學士路與英才路口、台南市中西區忠義與成功路口、高雄市河東路與國民街口。

促進會指出，2020年新北市新莊區幸福路、思源路口發生貨車撞行人事故，造成一對情侶天人永隔；台北市建國南路與信義路口更蟬聯台北十大危險路口之冠多年；2022年台中市學士路與英才路口，發生公車撞上1家3口，帶走母嬰兩條生命的悲劇。

2021年底，高雄市河東路與國民街口發生1家4口被撞、1死3傷悲劇；上週（8日）台南市忠義、成功路口，一名孕婦駕駛撞上一對母女，3歲女童傷重不治。

促進會認為，行人權益長期以來不受重視，以上這些堪比「行人地獄」的肇事路口不該被遺忘，這些悲劇不該被輕輕放下。

而台灣行人環境始終不見好轉，國內外早已提出多項警訊，CNN更評台灣為「行人地獄」，即便警訊不斷、事故頻仍，但政府依舊無動於衷，導致無辜生命在這塊土地上不明不白地逝去，留下的是那些承擔國家交通結構暴力的家屬。

促進會指出，對於因交通事故失去家屬的人而言，母親節依舊被灰暗籠罩，無論花再鮮豔，在他們眼裡卻比永夜更黑，民間因此自主發起全台5縣市「黑色康乃馨」運動，透過安全繞行路口，盼帶給大眾守護行人的力量，號召關心交通安全的所有國民，共同響應後續的行人權益、還路於民行人權益大遊行，集結守護行人的意志在凱道。

公民團體母親節當天將串聯啟動「行人安全大富翁」快閃活動。（記者王榮祥翻攝）

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