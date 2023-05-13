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    首頁　>　高雄市

    高市前鎮某路口車未讓人被錄下 警：今年已取締交通違規240件

    員警在前鎮區二聖路與瑞祥街口，針對車輛未禮讓行人進行取締。（民眾提供）

    員警在前鎮區二聖路與瑞祥街口，針對車輛未禮讓行人進行取締。（民眾提供）

    2023/05/13 12:13

    〔記者許麗娟／高雄報導〕台灣被稱是行人地獄，近日台南3歲女童與媽媽牽手走在斑馬線遭撞死，更引爆全民怒氣，高雄也有民眾拍攝前鎮區二聖路與瑞祥街口車輛未禮讓行人影像，對此，前鎮分局表示，將針對影像畫面違規事實逐一開單告發，同時強調，該路口今年至今，共計舉發汽機車不停讓行人等各項交通違規共240件。

    前鎮分局指出，依道路交通安全規則第103條規定，車輛行經行人穿越道或未劃設行人穿越道之交岔路口，遇有行人穿越時，均應暫停讓行人先通過，並與行人保持3公尺以上距離（約1個車道寬度或行人穿越道上3個枕木紋的間隔），違規者可依道交法最高可處3600元罰鍰，針對民眾拍攝的影片違違事實，將逐一依法告發，並持續針對該路口路段加強執法取締。

    前鎮分局表示，員警針對二聖路及瑞祥街路段執行交通違規稽查取締，今年至今統計共舉發汽機車不停讓行人等各項交通違規達240件，另為落實「交通安全政策」，發揮防制效果，也派員至交通運輸業、學校、社區里民活動中心、交通要道等處所宣導各項交通法規與安全觀念，強化用路人行人交通安全觀念。

    另高市警局表示，將持續針對行人路權強化執法作為，通令各單位針對轄區醫療院所、學校、市場周邊路口等行人眾多處所增加見警率及執法作為，以貫徹維護行人安全的決心，統計5月1日至11日取締未停讓行人等妨害行人違規計5922件；另針對酒駕、闖紅燈、超速大型車違規等重大違規，將持續於易肇事路（段）口精準執法，維護用路人安全，防制交通事故。

    前鎮區二聖路與瑞祥街口人車多，員警今年起至今在路口取締車輛違規未禮讓行人等各項交通違規達240件。（民眾提供）

    前鎮區二聖路與瑞祥街口人車多，員警今年起至今在路口取締車輛違規未禮讓行人等各項交通違規達240件。（民眾提供）

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