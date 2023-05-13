罰不怕！高雄男吃飯配高粱 4度酒駕被抓

陳男第4次酒駕騎機車被抓，而且駕照已被吊銷仍無照駕駛。（民眾提供）

2023/05/13 11:59

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄47歲陳姓男子前天下午騎機車行經三民區民族一路，因手持香菸騎機車且違規紅燈右轉，被巡邏員警發現上前攔查，員警聞到陳男身上有濃濃酒氣，酒測值高達每公升1.13毫克，嚴重超標涉公共危險罪，經查，陳男是第4度酒駕被抓，尚在服勞役期間仍持續酒駕，完全不把他人安全放在眼裡。

三民一分局十全路派出所指出，11日下午員警在民族一路發現陳男違規紅燈右轉，向前攔查時陳男見狀還心虛逃逸，差點撞上前方停等紅燈的機車，因陳男身上散發酒氣，供稱在中午吃飯時喝了1小杯高粱酒，正準備前往服勞役途中，但酒測值卻高達1.13毫克，當場被帶回派出所，並依公共危險罪嫌移送偵辦。

據了解，陳男這次是第4度酒駕被抓，2021年時第1次酒駕遭判刑5個月，陳男選擇易科罰金；同年第2次酒駕被抓，遭判刑6個月改服勞役1年，執行期間為2022年6月至2023年6月，但陳男被罰不怕，服勞役刑期還沒結束，2022年又第3次酒駕遭判刑7個月，已被吊銷駕照3年，前天又第4度酒駕再犯。

警方進表示，酒駕新制於2022年3月31日上路，屢次酒駕再犯者，自2019年7月1日起算，10年內第2次累犯者，駕駛機車罰鍰9萬元、駕駛汽車罰鍰12萬元。酒駕累犯第3次以上者，按前次所處罰鍰金額加罰9萬元，並得公布酒駕累犯的姓名、照片及違規事實，吊銷駕駛執照3年及參加道安講習，另處分吊扣該汽機車牌照2年，吊扣牌照期間不得使用該車輛。

陳男騎機車紅燈右轉可依違返道交法處600元以上至1800元以下罰鍰，又手持香菸騎車可處600元罰鍰，又駕照已被吊銷仍無照駕駛機車開罰6000元，均一併予以開單告發。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

陳男遇警企圖逃逸，被壓後其機車倒臥在路口。（民眾提供）

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