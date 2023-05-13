「雷彩煙蜂炮」擋到神明 信徒一腳踢開害兩車燒毀

陳姓信徒擔心「雷彩煙蜂炮」擋到神明的路，一腳踢到路旁害兩車燒毀。（讀者提供）

2023/05/13 09:53

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄市前鎮區某宮廟去年中秋夜舉辦遶境活動，信徒陳姓男子在路邊燃放6發特響的「雷彩煙蜂炮」迎神，結果鞭炮還沒放完，遶境隊伍快要抵達時，陳男擔心鞭炮擋到神明的路，一腳踢到路旁結果害兩車燒毀，事後他趕緊掏錢跟受害車主和解，高雄地院依失火罪判他拘役30日，得易科罰金。

判決指出，去年9月10日晚間6點半，前鎮區中山四路和鎮海路路口傳出火燒車，2輛停放路邊停車格的汽車突然起火，警消獲報後前往救火，2輛汽車車尾和車頭被燒毀，所幸沒有造成人員受傷。

警方調查後發現，車子起火前，附近剛好有一間宮廟正在舉辦遶境活動，陳姓男子（29歲）是該宮廟的信徒，他在遶境隊伍抵達前，燃放6發特響的「雷彩煙蜂炮」迎神，結果鞭炮還沒放完，遶境隊伍就快要抵達，他擔心鞭炮擋到神明的路，把還沒燒完的鞭炮一腳踢到路旁。

鞭炮被陳男踢到路邊停車格，停車格上分別停放黃姓、羅姓兩名車主的愛車，鞭炮從車底炸開，直接點燃兩輛汽車，消防隊獲報到場時，兩輛車已陷入火海。

事後，陳男花錢與兩名車主達成和解，高雄地院審理時，法官考量火勢有及時撲滅未擴大延燒，所生危害尚非難以彌補，加上陳男已跟兩位受害車主和解，因此依失火罪判他拘役30日，得易科罰金，可上訴。

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