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    首頁　>　高雄市

    翁採芒果被擋路爆衝突遭撞致死 嫌犯過失傷害判刑6月

    陳翁被撞倒致死，高雄高分院改依過失傷害論處。（記者鮑建信攝）

    陳翁被撞倒致死，高雄高分院改依過失傷害論處。（記者鮑建信攝）

    2023/05/13 07:37

    〔記者鮑建信／高雄報導〕8旬陳翁採收芒果通行受阻，持拳頭大的石頭作勢攻擊，被在隔鄰工作的蔡男撞倒致死，蔡男涉嫌過失致死等罪，屏東地院改依過失傷害判處徒刑6月，檢方不服上訴，高等法院高雄分院仍然認為陳死亡與蔡無關，維持原審判決。

    檢方指出，2021年5月22日上午7時許，蔡姓工人在屏東縣枋寮鄉農地採收芒果，老闆娘小姑陳女騎機車到場幫忙，並把機車停在旁邊碎石路上，阻礙被害人陳翁前往隔鄰採收芒果去路。

    陳翁屢次要求移車未果，於是轉向該農地怒罵，並隨地撿拾約拳頭大的石頭，蔡因誤認欲朝人丟擲石塊，即貿然衝向撞倒陳翁，導致陳翁受傷，後因肺衰竭死亡。

    屏東地院認為陳死因與蔡無涉，改依過失傷害罪，判處有期徒刑6月，如易科罰金，以1000元折算1日。

    檢方不服上訴指出，據枋寮醫院鑑定報告，陳翁被推倒骨折需長期臥床，引發肺炎致死，有因果關係，要求高雄高分院改判。

    合議庭卻有不同看法，長庚醫院鑑定報告，陳翁感染肺炎死亡，與被撞倒無關外，陳翁出院後未繼續治療肺炎，導致病情惡化發燒致死，與被撞沒有因果關係，仍然認定僅觸犯過失傷害罪，判決上訴駁回。

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