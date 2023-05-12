陳揆宣布碳權交易所總公司 落腳高雄市

行政院長陳建仁（前排左2）宣布台灣碳權交易所總公司將設立於高雄。（記者黃旭磊攝）

2023/05/12 20:43

〔記者黃旭磊／高雄報導〕行政院長陳建仁今（12）日出席橋頭再生水廠興建移轉營運計畫開工動土典禮，當場向高雄市長陳其邁宣布台灣碳權交易所總公司將設立於高雄；對此，市府認為將帶動南台灣產業轉型，並列出90家列管排放源的高碳排產業。

因應台積電設廠用水需求，橋頭再生水廠預計3年後（2026）年底完工，而陳揆在主持動土前，特別向陳其邁表示，「碳權交易所將落腳高雄」。

陳建仁說，高雄在經濟發展上承載著最嚴重環境衝擊，數十年來為台灣貢獻功不可沒，也由於環境衝擊讓市長陳其邁覺得「要往高科技來發展」，因此碳權交易所總公司就設在高雄。

高雄市府表示，感謝中央重視環境永續淨零帶動產業轉型政策，設立碳權交易所需考慮法規制度支撐、交易供需穩定性與便利性，而高雄市碳排放佔全國1/5，更有約90家列管排放源高碳排產業，包含鋼鐵、石化、化工產業受到國際供應鏈、ESG（環保社會責任）要求，需進一步轉型。

陳其邁強調，感謝陳院長加碼宣布碳權交易所總公司設立，高雄具有正當性、供需、數據、地理、法規五大優勢，碳權交易所總公司能帶動南台灣產業轉型，更能平衡南北發展。

環保局長張瑞琿說，高雄港若能結合碳交易中心，將發揮地利最大優勢，而先前提出「高雄市淨零城市發展自治條例（草案）」送議會審議，規劃透過「高雄碳平台」及「單一窗口」支持減碳行為及自願減量專案。

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