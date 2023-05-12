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    照顧小兒麻痺兒60年 高雄84歲開朗嬤獲全國「慈暉獎」

    84歲黃蔡秋蘭（中）照顧身障兒阿斌（右）逾60載，因個性開朗並投入志工和社會公益，獲選今年全國10大傑出愛心媽媽「慈暉獎」。（高雄市社會局提供）

    84歲黃蔡秋蘭（中）照顧身障兒阿斌（右）逾60載，因個性開朗並投入志工和社會公益，獲選今年全國10大傑出愛心媽媽「慈暉獎」。（高雄市社會局提供）

    2023/05/12 16:59

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄84歲黃蔡秋蘭照顧小兒麻痺兒子，付出超過一甲子母愛，今年榮獲全國10大傑出愛心媽媽「慈暉獎」，高雄市社會局長謝俐俐今天（12日）拜訪表達敬意，也感謝她的正向和勇氣，期待她的故事啟發更多人，為社會帶來溫暖和力量。

    「媽媽，謝謝您不辭辛勞的照顧我，讓我能在長大後將這份愛傳達出去，母親節快樂！」61歲的阿斌是重度身障者，出生3個月就因小兒麻痺造成身體嚴重萎縮，經常出入醫院，需要高密度的照顧，媽媽黃蔡秋蘭從兒子小時協助他刷牙洗臉、沐浴如廁到餵食，無微不至的呵護照顧，即使阿斌經過不斷復健身體恢復部分功能，現今日常生活大致可以自理，但3餐仍需黃蔡秋蘭每日備餐協助，60年如一日。

    面對家有身障兒，現年84歲的黃蔡秋蘭不被命運擊倒，她的個性積極開朗，從不以照顧身心障礙子女為苦，在退休後更積極投入志願服務積極回饋社會，平時也會邀請阿斌一起參與鄰里活動、投入公益服務。

    謝琍琍說，高雄市身障人口超過14萬人，如果有照顧問題，可撥打長照諮詢專線「1966」，市府提供社區、居家及機構式多元面向照顧服務措施，其中身障社區式日間作業據點數量是全國第一，且提供身心障礙家庭照顧者多項喘息服務，如居家服務、臨時暨短期照顧服務、家庭托顧服務4處，為減輕家庭照顧之經濟壓力，並核發照顧者津貼，另有5處家庭照顧者支持據點，透過辦理支持團體、各項舒壓及照顧技巧課程等，提升照顧者的量能。

    高雄市社會局長謝俐俐（左）祝賀黃蔡秋蘭榮獲「慈暉獎」，祝福她母親節快樂。（記者許麗娟攝）

    高雄市社會局長謝俐俐（左）祝賀黃蔡秋蘭榮獲「慈暉獎」，祝福她母親節快樂。（記者許麗娟攝）

    社會局拜訪黃蔡秋蘭（左4），恭賀她榮獲全國10大愛心媽媽「慈暉獎」。（高雄市社會局提供）

    社會局拜訪黃蔡秋蘭（左4），恭賀她榮獲全國10大愛心媽媽「慈暉獎」。（高雄市社會局提供）

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