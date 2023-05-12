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    海關巡緝艇汰舊換新最後一艘「海雄艇」交船 陳建仁帶來好消息

    海關巡緝艇汰舊換新最後一艘「海雄艇」昨天交船，陳建仁對新艦艇性能豎起大拇指稱讚。（記者洪臣宏攝）

    海關巡緝艇汰舊換新最後一艘「海雄艇」昨天交船，陳建仁對新艦艇性能豎起大拇指稱讚。（記者洪臣宏攝）

    2023/05/12 17:25

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕海關巡緝艇汰舊換新最後一艘「海雄艇」今天交船，行政院院長陳建仁南下出席帶來好消息，他說，將陸續補充200多名海關人員，行政院去年也核定第二期海關巡緝艇汰舊換新計畫，編列預算9億餘元，以利維持海域安全。

    海雄艇為財政部關務署推動「海關巡緝艇汰舊換新計畫」委託台船建造4艘100噸級巡緝艇中的最後一艘，交船典禮中台船董事長鄭文隆將CP-10006巡緝艇模型移交給高雄關關務長陳木榮，由陳建仁院長見證，高雄市長陳其邁、財政部次長謝鈴媛等人到場觀禮。

    陳建仁表示，台灣有8個通商港口，海岸上、海面上都有賴海關把關，需要性能優異的巡緝艇，保障能應付遼闊水域，複雜又高危險的查緝任務能圓滿完成，因而2019年核定四年9億元巡緝艇汰舊換新。

    他還說，未來將陸續補充200多名海關人員，行政院去年又核定第二期海關巡緝艇汰舊換新計畫，編列9億元打造5艘巡緝艇、3艘快艇，讓海關人員更有利於執行維持海域安全。

    陳建仁說，蔡英文總統上任以來落實國艦國造政策，不論海巡或國防上需要，都交由國內廠商投入建造，每一艘艦艇的打造，都在厚植累積台灣造船實力，就像台船愈來愈爭氣，愈來愈棒，他也感謝台船所有人的努力付出。

    海關巡緝艇汰舊換新最後一艘「海雄艇」將配置到高雄關執勤。（記者洪臣宏攝）

    海關巡緝艇汰舊換新最後一艘「海雄艇」將配置到高雄關執勤。（記者洪臣宏攝）

    陳建仁對台船打造亞洲最大的海工船「環海翡翠號」讚嘆不已。（記者洪臣宏攝）

    陳建仁對台船打造亞洲最大的海工船「環海翡翠號」讚嘆不已。（記者洪臣宏攝）

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