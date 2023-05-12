串起車站回憶 舊高雄火車站將重現9段牆版

舊高雄火車站牆板重現計畫啟動，圖為板牆現況。（記者王榮祥攝）

2023/05/12 15:57

〔記者王榮祥／高雄報導〕舊高雄火車站牆版歷史記憶保留設置計畫近期啟動，將重新呈現9段關於車站回憶的牆版！高市副市長林欽榮今到現場視察，除慰勞施工團隊及瞭解施工進度，也特別指示務必做好交維設施並注意工安。

舊高雄車站興建於1940年，串聯當時眾多重要建設，陪伴高雄歷經日治時期到如今經濟起飛，見證高雄百年發展，也承載著市民許多記憶。

舊車站於2002轉型高雄願景館，2003登錄歷史建築，後配合高雄鐵路地下化及綠園道設計，高雄願景館拆遷部分牆體、切割為9段歷史牆版保留在綠園道內。

高市工務局說明，牆版重現計畫沿著由原鐵路廊道蛻變的綠園道設計，以尋寶概念將分別配置綠廊帶公園多處，由舊車站為起點，與遊客遊逛體驗結合，作為歷史記憶牆版設置工程核心概念。

本案以修復原貌為原則，將9段牆版依原相鄰位置組合成4座，配合園道景觀設計，以保留最大綠化、呼應鋪面線性，設計4座牆面的組立方式及方位。

另考量夜間居民安全並結合園道燈光系統，配置景觀矮燈並搭配相應的投射燈以凸顯牆版線性構造設置，結合現代切割構體技術及修復工程，以呈現原有日治時期構造及材料，展現遺構歷史意義，保留高雄回憶。

工務局指出，日前工程已完成開挖基礎，現正進行基礎版施工階段，後續將進行各區段基礎鋼板安裝、牆版吊裝及鋼桁架扶壁施作等工序。

副市長林欽榮今專程前往視察，除慰勞施工團隊及瞭解施工進度，也特別指示施工期間務必做好交維設施並注意工安。

工務局表示，工程經費約2千6百萬元，工期150工作天，目前施工中的鋼筋綁紮期程大約5月中前可完成。

舊高雄火車站牆板重現計畫啟動，圖為板牆現況。（記者王榮祥攝）

舊高雄火車站牆板重現計畫啟動，圖為完工後模擬圖。（記者王榮祥翻攝）

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