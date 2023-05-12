侯友宜稱槍械要中央防堵源頭 陳建仁：縣市政府也要負起責任

新北槍擊案引發隔空論戰，閣揆陳建仁表示，縣市政府也要負起責任。（記者洪臣宏攝）

2023/05/12 13:02

〔記者洪臣宏／高雄報導〕新北槍擊案頻傳，民進黨議會黨團譴責新北市長侯友宜，侯指這是中央防堵源頭的問題，陳建仁今天受訪時表示，中央已經做好了源頭的管理，縣市政府也應該要負起他們的責任，他強調，中央、地方合作，才能夠使得槍砲彈藥刀械的管制達到最好的理想情況。

新北市接連發生槍擊案，甚至發生新北市副發言人胞弟遭槍擊身亡案件，侯友宜在議會回覆質詢說，「從源頭管理最重要，中央為何不從源頭管理做好？」引來民進黨黨團批評推卸責任。陳建仁今上午南下高雄台船參加「關務署100噸級巡緝艇第四艘CP-10006海雄艇交船典禮」，對侯的說法做出回應。

陳建仁指出，「槍砲彈藥刀械管制條例」2020年6月修正以後，全國的警政單位對於槍砲彈藥刀械的管制，已經不斷地在加強改進當中。中央已經做好了源頭的管理，縣市政府也應該要負起他們的責任，來協同一起做好查緝的工作。

他表示，他一再要求中央單位一定要跟地方好好地配合，把槍砲彈藥刀械的管制做到最好，我們一定要掃除黑幫，除惡務盡，來保障全民有一個安居樂業的場所。他相信中央、地方合作，才能夠使得槍砲彈藥刀械的管制達到最好的理想。

新北市近來發生板橋、土城、新店、五股區案槍擊，市府副發言人胞弟遇害，多位民進黨市議員議會質詢時穿著防彈背心，抨擊「治安大崩壞，市長大擺爛」，要求市長侯友宜先保護好市民再去選總統，並譏諷侯是「喬王」，是否可以「喬」黑道不要來新北開槍？侯友宜則怒駁：「我跟黑道勢不兩立，不要誣衊我！」雙方劍拔弩張。

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