壽山動物園打造全新的家 黑熊展現多樣姿態

黑熊「波比」爬上棲架站姿眺望。（壽山動物園提供）

2023/05/12 08:42

〔記者葛祐豪／高雄報導〕壽山動物園打造全新黑熊的家，學者表示，展場環境豐富化設施後，也讓黑熊的行為更加豐富多元，展現多樣姿態。

壽山新動物園運動，改造園區內老舊環境，其中全新打造的黑熊新家，增加黑熊的外棲地活動空間，並保留樹木讓黑熊展現攀爬習性，許多遊客看到體型龐大的黑熊，靈活地在樹木爬上爬下，都十分驚喜。

壽山動物園表示，園區內目前共有4隻黑熊，在改建前只有兩個展場，黑熊以輪流方式，分別待在展場與獸舍間，此次透過新動物園運動，打造出3個黑熊展場與1座黑熊山屋。

考量黑熊是獨居性動物，規劃時特別設計讓每隻黑熊都能有各自獨立的棲地活動環境，並將展區的活動範圍擴大，搭配保育員每天將食物擺放在展區內高低不同位置，來提高黑熊的覓食樂趣。

中山大學生物科學系張學文老師表示，熊科動物主要是以嗅覺來探索，視線集中在平視角前方，而空橋的參觀介面搭配擴張網的運用，可以將觀賞者的輪廓隱蔽，降低遊客對於動物的視覺干擾，提供給動物不受打擾的活動空間。此外，展場環境豐富化設施後，也讓黑熊的行為更加多元。

壽山動物園明星黑熊「黑皮」及「波比」，是園區於92及93年自然繁育成功的黑熊，他們在新展區內適應良好，不時在戶外樹木展現攀爬美技，如果聞到彼此的氣味時，也偶爾會在相隔的展場中間挖掘地面或徘迴。

年逾30的奶奶級黑熊「瑪莉」，日前也被遊客目擊將背部靠在石頭上抓癢，舒適愜意的生活，讓她邊搔癢還高舉右手一邊扭動，彷彿在向遊客揮手，也成為民眾遊園的小彩蛋。

觀光局說明，新動物園運動以打造「動物友善之地」為主要目標，將動物內舍變得明亮通風，人類則以不驚擾的方式近距離觀察動物，總經費5.5億元，由市府與企業攜手、公私協力共同打造。

觀光局強調，依照102年所訂定的「高雄市壽山動物園動物認養辦法」第8條，由認養人指定用途，捐款改善動物圈養環境或展場更新，以提升園內圈養動物的福祉，過程一切合法、依法行政。此外，為提升遊客服務品質，市府也投入預算改善遊憩環境介面，包含入口意象及親水廣場等。

黑熊「瑪莉」老奶奶睡姿。（壽山動物園提供）

黑熊在棲上呈現慵懶睡姿。（壽山動物園提供）

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