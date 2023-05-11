高雄玉荷包荔枝即將採收 農業局超前部署近萬人力

大學生協助農民整理玉荷包荔枝園區。（記者陳文嬋攝）

2023/05/11 20:32

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄玉荷包荔枝將於5月中下旬上市，每年上演搶人大作戰，農業局提前整備人力，由農業師傅提供中高階技術，已開發「好農無限+」平台集結9000多名大學生，可以協助包裝等工作，近萬人力滿足農民需求。

高雄玉荷包荔枝聞名國際，年經濟產值高達12億元，農業局因應產季即將到來，整合大樹、美濃、六龜農會「農業技術團」師傅，提供中高階農業技術如整枝等，目前已有3團共89人。

農業局也開發「好農無限+」平台，已經累積9000多位大學生，利用空堂、課後或假日等零碎時間到農場工作，協助農民揀選、分級包裝、寫宅配單等。

芳境合作社理事主席許倫肇指出，他改用「好農無限+」平台徵工7年，發現有上千人位於附近大學生，隨時可支援他的臨時工作需求，去年平均每天有10位學生利用課餘前來幫忙，他認為大學生雖然年輕，隨叫隨到配合度高。

農民黃柏誠說，每年產季擔心請不到工人，使用「好農無限+」平台徵工後，1至2小時就能找到人手，真是幫了大忙，採收前協助整理園區，若遇到勤快好用的大學生，也可續用到採收農忙時，寫宅配單、稱重及包裝都很好用，在採收季刻不容緩階段，提供非常強大的助力。

農業局表示，專業農業師傅搭配大學生機動人力，由農民自行挑選需要人力，即時協助改善缺工，農民可免費平台徵工，完成人力需求佈局，將可有效減少搶工，活化農村鄰近勞動力，擴大農務人力資源庫。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法