男子騎機車雙手放開滑手機 警方：最重開罰2萬4000元，並吊扣牌照

陳姓男子騎機車放開雙手，空出來的雙手在滑手機，其危險騎車動作遭後方民眾拍下，並向警方檢舉。（圖民眾提供）

2023/05/11 12:14

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄一名陳姓男子騎機車放開雙手，空出來的雙手在滑手機，其危險騎車動作遭後方民眾拍下，並向警方檢舉，苓雅警方今上午表示，檢視檢舉影片，陳男放開雙手騎車的動作已符合「危險方式駕車」的規定，依規定可處6000元至2萬4000元，並吊扣機車牌照6個月，及接受道路交通安全講習。

苓雅警分局表示，日前接獲民眾檢舉，指3月27日上午9時58分，陳男騎乘機車沿建國一路東向西行駛至建國一路70號時，因低頭使用手機，遭後方民眾拍下影像並向警方檢舉。

警方表示，檢視檢舉影片內容，陳男確實以放開雙手的方式在路上騎車，並低頭目視螢幕，未注意車前狀況，已無法因應道路上隨時發生的狀況，可能危及自身或其他不特定用路人的行車安全。

警方說，陳男的行為已符合道路交通管理處罰條例「以其他危險方式駕車」的規定，故依規定予以舉發，可處6000元至2萬4000元罰鍰，並吊扣該機車牌照6個月，及接受道路交通安全講習。

苓雅警分局提醒，駕駛人切勿以放開雙手等危險方式駕車，以免危及路人或違規受罰。警方也將持續針對各項交通違規行為加強取締告發，以維護市民交通安全。

陳姓男子騎機車放開雙手，空出來的雙手在滑手機，其危險騎車動作遭後方民眾拍下，並向警方檢舉。（圖民眾提供）

陳姓男子騎機車放開雙手，空出來的雙手在滑手機，其危險騎車動作遭後方民眾拍下，並向警方檢舉。（圖民眾提供）

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