好市多A肝莓果全額退費並提供慰問金 高市消保官：協助爭議申訴

好市多「科克蘭冷凍三種綜合莓」檢出A肝病毒事件。（高雄市衛生局提供）

2023/05/11 11:22

〔記者王榮祥／高雄報導〕針對好市多「科克蘭冷凍三種綜合莓」檢出A肝病毒事件，高雄市政府消費者保護官今指出，目前受理民眾提出申訴共9案，業者今提出補償方案，包括全額退費並提供同數額慰問金。

此外，購買並曾食用受影響商品之會員，若出現有疑似A型肝炎症狀，經諮詢衛生福利部疾管署認可之A型肝炎檢驗機構醫生後進行A型肝炎抗體IgM檢測者，補助新台幣500元檢測費用；好市多會員確診A型肝炎，經回溯性疫調確認係因食用受影響商品所致者，該公司將負責相關醫療費用。

消保官指出，目前遭污染莓果已下架，將依法銷毀，市府衛生局依法進行裁罰，市府消費者服務中心目前受理民眾提出申訴共9案，若消費者有權益未獲妥適處理，可提起消費爭議申訴，消保官將全力協助。

市府將持續與行政院消費者保護處密切連繫，並協調優良消保團體承接團體訴訟，必要時將協請提起團體訴訟，衛福部也表示可申請食品安全保護基金補助團體訴訟費用。

如欲提起團體訴訟之消費者，請保留相關證據資料，以利後續訴訟進行。本案權益受損之消費者，可撥打1950消費者服務專線，向市府消費者服務中心申訴或至行政院消費者保護會網站進行線上申訴，以保障自身權益。

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