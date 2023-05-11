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    女粉絲網戀「林書豪」 聲聲親愛的 慘淪為人頭帳戶

    黃女網交「林書豪」，險淪為詐騙集團洗錢的幫手。（民眾提供）

    黃女網交「林書豪」，險淪為詐騙集團洗錢的幫手。（民眾提供）

    2023/05/11 09:31

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄59歲黃姓女子是籃球明星林書豪的粉絲，日前收到「林書豪」私訊交友，讓她欣喜若狂，並在對方聲聲「親愛的」、「你是我的女人」的攻勢下，提供帳號協助處理募款及轉帳，前天黃女至銀行轉帳被行員發現匯款帳戶異常，經通報警方這才戳破黃女的戀愛泡泡。

    三民二分局鼎金所指出，員警9日接獲在明誠二路的銀行通報，指有民眾欲匯款3萬元至異常帳戶，且不認識匯款對象，員警到場了解，匯款的黃女稱「是林書豪叫我匯的」。

    經了解，黃女日前竟收到「Jeremy Lin」、大頭照為林書豪的臉書私訊聊天，以為是林書豪本人，讓她欣喜若狂認為是天上掉下來的禮物，雙方進一步透過Line交友，由於對方開口都是「親愛的」，或用「你是我的女人」等字，讓黃女掉入愛情陷阱中。

    近日，「林書豪」聲稱正在募款投資孤兒院，需要黃女提供帳戶，當他的頂級粉絲想代表他支持孤兒院時會匯入黃女的戶頭，再請黃女充當秘書購買比特幣轉到比特幣錢包，過程中會有社會福利基金會的女特工和黃女聯繫並教她如何操作。

    警方表示，黃女近日收到3萬元的「捐款」後，依指示欲匯到另一個帳戶，所幸行員對於黃女匯款原因察覺有異報警，查證發現匯款之帳戶已遭通報，而後藉分享多件相關新聞案例及耐心勸說下，黃女始驚覺遭愛情詐騙，差點淪為詐騙集團洗錢的幫助犯，立即報案並請銀行退款。

    黃女收到「Jeremy Lin」、大頭照為林書豪的臉書私訊，以為是林書豪本人。（民眾提供）

    黃女收到「Jeremy Lin」、大頭照為林書豪的臉書私訊，以為是林書豪本人。（民眾提供）

    民眾提供不斷稱呼黃女「親愛的」、「你是我的女人」，讓她誤入愛情陷阱而願意幫忙做事。（民眾提供）

    民眾提供不斷稱呼黃女「親愛的」、「你是我的女人」，讓她誤入愛情陷阱而願意幫忙做事。（民眾提供）

    民眾提供不斷稱呼黃女「親愛的」、「你是我的女人」，讓她誤入愛情陷阱而願意幫忙做事。（民眾提供）

    民眾提供不斷稱呼黃女「親愛的」、「你是我的女人」，讓她誤入愛情陷阱而願意幫忙做事。（民眾提供）

    民眾提供不斷稱呼黃女「親愛的」、「你是我的女人」，讓她誤入愛情陷阱而願意幫忙做事。（民眾提供）

    民眾提供不斷稱呼黃女「親愛的」、「你是我的女人」，讓她誤入愛情陷阱而願意幫忙做事。（民眾提供）

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