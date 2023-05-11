「高雄最大海砂屋」都更卡關？都發局籲更新會儘速提交事業計畫

高雄鼓山區仁愛河濱商城「單元一」的建物，經鑑定為海砂屋，已於前年12月拆除。（資料照）

2023/05/11 09:29

〔記者葛祐豪／高雄報導〕有「高雄最大海砂屋」之稱的鼓山區仁愛河濱商城，遭住戶指控「政府急拆屋，都更卻卡關」，對此，高雄市都發局強調更新會必須送件，才能進行都更程序，已於今年3月催請更新會於6個月內送件。

仁愛河濱商城於前年（110年）5月，自主成立都市更新會推動重建。同年10月，商城發生建物有危害公共安全之虞，高市府經土木、結構、建築三大公會勘結果，證實已朽壞而有危害公共安全，於11月公告河邊街115巷東南側126戶，依建築法81條限期拆除，並同步劃定更新地區、啟動多項協助作業，目前河濱更新會仍在進行事業計畫研擬。

仁愛河濱商城的的居民大都是社會上弱勢族群，拆屋近1年半，有居民昨天指控「政府連如何都更都還沒談好，就急著拆了他們的住家」，住戶只能被迫在外尋覓新租屋處。

對此，都發局說明，河濱更新會成立以來，市府不斷協助提供各項配套，包括發生公共安全疑慮強拆建物必須地安置、提供專業技術諮詢、邀聘專家學者提供都計、建築、估價、法律專業開發建議等。

針對民眾指控都更卡關，都發局澄清說，更新會必須送件，才能進行都更程序，事涉住戶權益，都更事業計畫及權利變換計畫依法報府後，將透過公展、公聽會、聽證及審議會協助把關，嚴守行政中立，都發局也希望加速進程，已於今年3月，催請更新會於6個月內送件。

針對更新會希望調增基準容積至415%訴求，都發局表示將以研議案協助提案，經市都委會同意以附帶條件方式同意其訴求的研議，待其提報個案變更計畫，再進行實質討論。

都發局補充說，更新會與跟受委託廠商所簽訂的規劃契約，屬於私法契約，基於私法自治原則，都發局無權干涉，其間如有相關爭議，屬司法救濟範疇，但將主動提供住戶必要的法律諮詢協助，儘早重建家園。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法