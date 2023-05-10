前男友在校劃傷姊妹花 改依傷害罪判關並交保

張男涉持刀劃傷姊妹花遭羈押，高雄高分院傍晚准予交保。（記者鮑建信攝）

2023/05/10 21:37

〔記者鮑建信／高雄報導〕張姓男子不滿被李姓前女友控告妨害名譽，涉嫌持美工刀到校，劃傷正在上課她和堂妹，被依殺人未遂罪起訴，經高雄地院改依傷害罪，分別判處1年半和易科刑3月，他不服上訴，高等法院高雄分院認為羈押原因消滅，傍晚准予10萬元交保。

判決書指出，被告張男不滿李女未撤回對他的妨害名譽罪告訴，因而心生怨恨，並獲悉她在高雄市鳳山區文山國小地下室上課。

2022年10月20日晚上8點多，張男在住處喝酒（酒駕部分由檢方另行偵辦）後，涉嫌攜帶美工刀，騎機車抵達學校，進入教室後，先以左手勒住李女脖子，坐在旁邊同學即李女堂妹見狀，欲出言勸阻，結果雙雙掛彩，李女頸部、大腿受傷，堂妹右手臂受傷。

張男行兇後逃離現場，鳳山分局員警接獲報案，在晚上11點，前往他住處拘提到案，依殺人未遂罪嫌，移送高雄地檢署，檢方認為他所犯最輕本刑5年以上之罪，涉案情節重大，聲請法院羈押獲准。

今年3月29日，高雄地院審結宣判，認為張沒有殺人犯意，改依傷害罪論處，分別判處有期徒刑1年半和3月，後者如易科罰金，以1000元折算1日。

張不服上訴，高雄高分院今天下午開接押庭，認為羈押原因消滅，裁定10萬元交保候傳。

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