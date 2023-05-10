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    首頁　>　高雄市

    《米其林指南》5月新入選餐廳 高雄又有3家入榜

    「溫度劑」採用當季新鮮食材，糅合歐陸、日本與台灣元素。（取自米其林官網）

    「溫度劑」採用當季新鮮食材，糅合歐陸、日本與台灣元素。（取自米其林官網）

    2023/05/10 20:16

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕米其林官方今天公布5月《米其林指南》新入選餐廳，共有8家台北、台南及高雄的餐廳新入選，其中，高雄又有3家店擠進名單，分別是溫度劑、貳哥食堂、沐；台南也有3家入選。

    米其林官方在每個月第二個星期三，依慣例在《米其林指南》網站公布新入選餐廳，高雄繼4月份有5家入選獨佔鰲頭後，5月份又有3家入榜。

    位於岡山的 「溫度劑」，只設6個座位，不設制式菜單。米其林評審員指出，該店採用當季新鮮食材，糅合歐陸、日本與台灣元素，製作出由前菜到甜品、溫度與層次堆疊的美食，特別推薦「波特菇鑲肉」，與選用海水養殖虱目魚的魚肚飯。

    位於鼓山區青海路的「貳哥食堂」，菜單提供口味健康的台式家常菜，適合與朋友相聚。米其林評審員認為其招牌菜「化骨醬燒秋刀魚」，一如其名，魚骨燉煮至軟綿可食，鮮美魚肉伴以香甜醬汁，相當下飯。

    「沐」則是高雄名店，米其林表示，該餐廳主廚反璞歸真的料理方式，直接透過鍋煎或火烤，呈現食材的最佳狀態。菜單定期更新，在10道菜的套餐之中，包含大量在地的漢方藥材與香料，再融入台菜、客家、原住民料理元素，菜色帶有獨特風味。

    除了高雄，5月《米其林指南》新入選餐廳，台北有「Cha Cha Thé Cuisine」、「Inita」 2家入選；台南有「城邊真味炒鱔魚專家」、「三好一公道當歸鴨」、「沙淘宮廟海產」3家入選。

    「貳哥食堂」提供口味健康的台式家常菜。（取自米其林官網）

    「貳哥食堂」提供口味健康的台式家常菜。（取自米其林官網）

    「沐」主廚直接透過鍋煎或火烤，呈現食材的最佳狀態。（取自米其林官網）

    「沐」主廚直接透過鍋煎或火烤，呈現食材的最佳狀態。（取自米其林官網）

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