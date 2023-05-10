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    首頁　>　高雄市

    高市取締不停讓行人 科技執法5月已抓到4901件違規

    高市改善行人路口通行安全總動員，科技執法取締不停讓行人違規車輛，警方17分局共取締4901件違規。（記者黃良傑攝）

    高市改善行人路口通行安全總動員，科技執法取締不停讓行人違規車輛，警方17分局共取締4901件違規。（記者黃良傑攝）

    2023/05/10 19:41

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市府為保護路口行人安全總動員，由警局動員17個分局針對「路口不停讓行人」、「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」、「人行道違規（臨時）停車」及「道路障礙」等重點項目加強稽查取締，自5月1日迄今共取締4901件，交通局也在40處設行人專用號誌。

    市警局表示保護路口行人安全，利用科技執法設備於中山/五福、博愛/裕誠兩處行人量大的路口，偵測「不停讓行人」車輛執行舉發，該2處路口於今年2月1日起正式執法，至5月7日止，該2處路口，共取締路口不停讓行人，多達250件。

    交通局同時在高鐵/重信、中山/建國、九如/博愛，以及學校周邊等路口，設置40處行人專用號誌，同時在人潮眾多的中山/五福、博愛/裕誠2處路口，以科技執法取締不停讓行人通過的違規車輛，友善、保護行人安全。

    此外，交通局設置行人專用時相，也完成調整市區630處，市區路口行人通行秒數，將行人通行秒數調整為每秒0.8公尺計算，包括中正/復興、中山/五福、中華/建國等三百處路口，同步實施行人早開時相；至於在無法設置實體人行道的地方，完成57處標線型人行道設置。

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