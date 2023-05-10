86歲低收獨居嬤兩度喪子 收到母親節康乃馨淚謝社工

吳阿嬤（中）收到康乃馨相當感動。（記者黃旭磊攝）

2023/05/10 20:29

〔記者黃旭磊／高雄報導〕弘道老人福利基金會長期在旗美偏鄉關懷獨居長輩，86歲吳姓阿嬤以資源回收維生，歷經兩兒相繼過世悲慟，本週收到志工溫馨康乃馨，感動直說「好久沒人陪我吃飯了」。

吳阿嬤從中部遠嫁高雄，租住窄巷老舊鐵皮屋內，先生過世後扛起照顧3名子女重擔，因不識字只能做勞力，隨著年紀增長轉以資源回收維生，近年膝蓋嚴重退化，倚靠低收入戶補助生活。

弘道老人福利基金會處長陳雅芬說，去年初獲知狀況，啟動送餐與獨老關懷服務，每天兩次送餐、定期家訪並補助生活物資，母親節前夕，社工決定給吳阿嬤驚喜，到家陪同吃飯並送上康乃馨花束，阿嬤接獲露出久違笑容，含淚道「好久沒人陪我吃飯了。」

社工發現吳阿嬤走不出兩個兒子往生悲慟，每天早上、中午送到餐到門口時，常見她無精打采躺床，遂輪流進屋陪伴談心。

吳阿嬤向社工說，一個人夠用就好，將這些物資分享給別人；由於心情有傾訴出口，儘管提到往事及失去家人仍會落淚，但生活壓力減輕後，胃口及病況漸漸好轉。

陳雅芬表示，在高雄常年關懷服務800名長輩，服務對象包含失能、獨居弱勢及社區據點長者，邀民眾捐款支持「聽見您心底話-憂鬱長者關懷計畫」，即可幫助獨老遠離憂鬱危機，捐款500元，支持一名情緒低落長輩維持每週三餐溫飽，愛心電話：（07）5563225。

社工輪流進屋陪伴談心。（記者黃旭磊攝）

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