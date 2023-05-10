七寶媽網紅「林叨囝仔」揹嬰滑雪 高市府認違反兒少法要求上親職課程

「林叨囝仔」去年11月懷第7胎時，還背著老六到某滑雪學校練習，女兒卻連頭部護具都沒有。（取自林叨囝仔 The Lins' Kids臉書）

2023/05/10 17:24

〔記者方志賢／高雄報導〕7寶媽網紅「林叨囝仔」日前挺孕肚攀爬3000公尺百岳引發爭議，近日又有民眾向高市議員黃捷投訴，這位7寶媽去年竟背著稚齡小孩練習滑雪，高市社會局今下午表示，家防中心已介入關心，初步認定夫妻已違反兒少法，將安排上親職教育輔導課程。

社會局家防中心主任李慧玲表示，外界關心林姓夫妻育兒的方式，社會局家防中心已介入關心，爸媽態度配合社工訪談，親子關係互動良好。至於有關揹小孩滑雪及深蹲跳的行為，確實不妥，恐影響幼兒安全，已告誡爸媽，未來將安排上親職教育輔導課程，爸媽允諾配合。

針對林姓夫妻讓孩子自學部分 ，教育局表示目前該家庭共3名國小學生申請個人非學校型態實驗教育，高市非學校型態實驗教育申請案依相關規定辦理，由各具專業的非學校型態實驗教育審議會委員審議通過後，才能執行其非學校型態實驗教育計畫。

教育局說，每學年度邀集審議會委員或委託相關學術團體、專業機構辦理個人實驗教育訪視，該案今年度及往年已完成個人輔導訪視，訪視結果良好，設籍學校也表示學生每週返校上課狀況良好。另自學生每學年度結束繳交的學習狀況報告書尚符其非學校型態實驗教育計畫申請書。教育局會與學校持續關心該案自學生，提供協助及輔導。

網紅夫妻「林叨囝仔」一家住在高雄，堅持不避孕，認為懷孕了就生下來，2人已經生下6名子女，還有一個在肚子裡。他們表示會讓孩子自學到高中，是否要讀大學則由孩子決定。

黃捷表示，她接獲許多民情反映，高雄有位7寶媽（指林叨囝仔），背著嬰兒，在孩子毫無防護的情況下，進行滑雪練習、深蹲跳等活動，畫面觸目驚心，希望她能介入協助，保護孩子的安全。

黃捷說，劇烈搖晃嬰兒，可能引起「嬰兒搖晃症」，使嬰兒腦部受傷、顱內出血，嚴重可能致死。

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