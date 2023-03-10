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    首頁　>　高雄市

    經典賽》高雄直播為台灣隊加油 球迷大嗑披薩：一定要贏

    球迷張姓姊妹帶了夏威夷披薩，希望為台灣隊帶來好運。（記者許麗娟攝）

    球迷張姓姊妹帶了夏威夷披薩，希望為台灣隊帶來好運。（記者許麗娟攝）

    2023/03/10 20:55

    〔記者許麗娟／高雄報導〕2023 WBC世界棒球經典賽台灣隊今晚（10日）對戰義大利，高雄市運動發展局在苓雅運動中心中庭架設300吋LED大螢幕舉辦直播派對，邀球迷一同吶喊「 轟吧，台灣！」現場不僅有啦啦隊帶動氣氛，還有球迷準備了義大利人最討厭的「夏威夷披薩」，高喊「一定要贏」。

    運發局在苓雅運動中心中庭鋪設地墊提供球迷輕鬆看球的氛圍，今晚到12日連3天的直播派對，每天都會準備200支白、藍色充氣加油棒免費送給到場球迷，運發局長侯尊堯也到現場與球迷一同席地而坐，手持加油棒為台灣隊打氣。

    球迷王先生與太太帶著1歲多的兒子一起到運動中心看比賽直播，王先生說，帶著小朋友一起來湊熱鬧，感受看球賽的氣氛，也幫台灣隊加油。

    球迷張姓姊妹不僅自備野餐墊，還特別買了「夏威夷披薩」看球賽，她們說，義大利人最討厭加了鳳梨的披薩，就是要買來大吃特吃為台灣隊集氣，而且一定要贏、非贏不可。

    運發局在直播現場邀請職業籃球啦啦隊成員之一辰羚擔任現場主持人，現場也有優秀舞者擔任啦啦隊帶動氣氛，要讓球迷臨場感十足，還有餐車進駐，並設置棒球運動科學體驗區。

    台灣隊在這次A組分組賽須贏得前2名才能取得晉級決賽的門票，明晚7點對上荷蘭、12日中午12點對古巴，苓雅運動中心都有直播派對。

    高雄市政府在苓雅運動中心舉辦直播派對，現場也有美麗的啦啦隊與球迷同歡。（記者許麗娟攝）

    高雄市政府在苓雅運動中心舉辦直播派對，現場也有美麗的啦啦隊與球迷同歡。（記者許麗娟攝）

    球迷王先生一家3口一同看球賽，感受大家一起看球的熱鬧。（記者許麗娟攝）

    球迷王先生一家3口一同看球賽，感受大家一起看球的熱鬧。（記者許麗娟攝）

    苓雅運動中心中庭直播原本放置椅子，但為了讓球迷更輕鬆看球，臨時撤掉鐵椅改鋪地墊讓大家席地而坐。（記者許麗娟攝）

    苓雅運動中心中庭直播原本放置椅子，但為了讓球迷更輕鬆看球，臨時撤掉鐵椅改鋪地墊讓大家席地而坐。（記者許麗娟攝）

    直播活動現場也有棒球運動科學體驗區讓熱愛棒球的球迷體驗。（記者許麗娟攝）

    直播活動現場也有棒球運動科學體驗區讓熱愛棒球的球迷體驗。（記者許麗娟攝）

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