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    郵博館展出102國疫情郵票 見證全球covid-19疫情歷程

    郵博館展出102國疫情郵票。（記者黃旭磊攝）

    郵博館展出102國疫情郵票。（記者黃旭磊攝）

    2023/03/10 20:12

    〔記者黃旭磊、王榮祥／高雄報導〕郵政博物館高雄館「記疫郵新2.0：COVID-19防疫郵票特展」，即日起至8月27日，展出全球102國在疫情期間發行145套疫情郵票，包括我國「團結防疫」及歐盟口罩刺繡郵票等，見證全球民眾一同走過3年疫情歲月。

    「歐盟發行衛生紙材質郵票，讓民眾了解防疫距離」，中華郵政董事長吳宏謀、高雄市副秘書長張家興、高雄市大同醫院5名護理師及6名郵局投遞士，今到郵博館聲援防疫人員，急診、加護病房及門診護理師，聽取高雄醫學大學教師馬睿平分享收藏。

    行政院外交部南部辦公室處長沈正宗大使、高雄市觀光局副局長劉秀英、高雄市客委會主委楊瑞霞、國際獅子會國際總會國際理事張瑞泰、經濟部國貿局高雄展覽館董事長涂建國，數十名賓客到場為防疫人員喝采打氣。

    吳宏謀説，中華郵政與高雄醫學大學曾合作於郵博館台北館舉辦「記疫．郵新：新冠病毒防疫郵票特展」，深獲各界好評後，再次於高雄館展出。

    展品包括新加坡用5名超級英雄教導學童洗手、葡萄牙發起「尋找小熊活動」鼓勵人心，以及我國在2020年7月21日發行「Taiwan Can Help 」防疫郵票。

    馬睿平強調，各國以不同方式面對同樣嚴峻疫情，奧地利發行口罩刺繡郵票，外觀復刻歐盟高防護標準FFP2，提醒民眾戴口罩重要，並繪製螞蟻、大象身形說明防疫距離。

    高雄館長鄭勝治説，展覽期間，3月11日下午2點舉辦「『疫』起．承擔：COVID-19防疫郵票中的人文社會關懷」講座，3月25日下午2點舉辦「疫情期間之見聞與反思」講座，而4月14日、5月12日下午2點舉辦「版印藏書票DIY」活動，報名詳洽中華郵政全球資訊網郵政博物館 網站。

    奧地利發行郵票說明防疫距離。（記者黃旭磊攝）

    奧地利發行郵票說明防疫距離。（記者黃旭磊攝）

    我國發行「Taiwan Can Help 」防疫郵票。（記者黃旭磊攝）

    我國發行「Taiwan Can Help 」防疫郵票。（記者黃旭磊攝）

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