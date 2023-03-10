為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    真正的流水席！台南大觀音亭慶佛誕擺180桌次「人來坐下就吃」

    台南大觀音亭慶祝觀世音菩薩聖誕席開180桌次，人來坐下就吃，是真正的傳統流水席。（記者王姝琇攝）

    台南大觀音亭慶祝觀世音菩薩聖誕席開180桌次，人來坐下就吃，是真正的傳統流水席。（記者王姝琇攝）

    2023/03/10 16:11

    〔記者王姝琇／台南報導〕今天（農曆2月19日）是觀音菩薩佛誕，台南直轄市定古蹟大觀音亭，睽違3年恢復舉辦大型平安宴，席開180桌次，分4梯次輪流開席，現場90張圓桌，服務員得拚翻桌；無需報名，人來就能入座，是真正的流水席！

    大觀音亭主祀觀世音菩薩，每年在觀音佛誕日、得道、出家日，以及浴佛節都會舉辦大型平安宴，經擲杯決定擺設桌次，提供素菜，平均約在200桌，且採傳統流水席模式，無論信眾、廟方人員或任何人路過，甚至街友都能隨機入座用餐，象徵呷平安。過去因疫情停辦3年，今年終於復辦，中午破千人潮不斷湧入，周邊停滿汽機車相當壯觀。

    廟方表示，流水席和辦桌不同，流水席常見於宮廟神明生日等特殊日子，提供呷平安的餐點，布置和辦桌很像，但是流水席沒有限定入座位置、人數或開桌時間，來了就可以享用，吃完就離開，若有開桌次卻未食的狀況，則提供打包惜食。由於疫情剛剛趨緩，現場廟方人員也不斷提醒公筷、母匙及防疫動作的重要性。

    相傳觀世音菩薩於農曆2月19日於興林國出生，所以漢傳寺院多在這天舉辦隆重慶祝活動。大觀音亭固定在農曆2月18日舉行祈福法會，恭請白河火山大仙寺的出家師父為信眾祈求平安，並提供信眾登記隨喜功德的消災文疏，親自參與共修的信眾一片誠心，莊嚴的梵唄聲不絕於耳。

    台南大觀音亭慶祝觀世音菩薩聖誕席開180桌次，大批人潮湧入廟埕周邊停滿機車相當壯觀。（記者王姝琇攝）

    台南大觀音亭慶祝觀世音菩薩聖誕席開180桌次，大批人潮湧入廟埕周邊停滿機車相當壯觀。（記者王姝琇攝）

    今日是觀世音菩薩聖誕，民眾湧入宮廟祭拜祝壽。（記者王姝琇攝）

    今日是觀世音菩薩聖誕，民眾湧入宮廟祭拜祝壽。（記者王姝琇攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    觀世音菩薩聖誕 台南慈雲寺乞288斤平安龜、捐米助弱勢
    2023/03/10 12:23

    觀世音菩薩聖誕 台南慈雲寺乞288斤平安龜、捐米助弱勢
    明日是觀世音菩薩生日 求財求事業最忌諱「這件事」
    2023/03/09 10:20

    明日是觀世音菩薩生日 求財求事業最忌諱「這件事」

    高雄觀光之最！讓世界走入璀璨愛河灣
    台南350年歷史大觀音亭 門神修復開光
    2021/11/19 16:18

    台南350年歷史大觀音亭 門神修復開光
    高雄市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播