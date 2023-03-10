真正的流水席！台南大觀音亭慶佛誕擺180桌次「人來坐下就吃」

台南大觀音亭慶祝觀世音菩薩聖誕席開180桌次，人來坐下就吃，是真正的傳統流水席。（記者王姝琇攝）

2023/03/10 16:11

〔記者王姝琇／台南報導〕今天（農曆2月19日）是觀音菩薩佛誕，台南直轄市定古蹟大觀音亭，睽違3年恢復舉辦大型平安宴，席開180桌次，分4梯次輪流開席，現場90張圓桌，服務員得拚翻桌；無需報名，人來就能入座，是真正的流水席！

大觀音亭主祀觀世音菩薩，每年在觀音佛誕日、得道、出家日，以及浴佛節都會舉辦大型平安宴，經擲杯決定擺設桌次，提供素菜，平均約在200桌，且採傳統流水席模式，無論信眾、廟方人員或任何人路過，甚至街友都能隨機入座用餐，象徵呷平安。過去因疫情停辦3年，今年終於復辦，中午破千人潮不斷湧入，周邊停滿汽機車相當壯觀。

廟方表示，流水席和辦桌不同，流水席常見於宮廟神明生日等特殊日子，提供呷平安的餐點，布置和辦桌很像，但是流水席沒有限定入座位置、人數或開桌時間，來了就可以享用，吃完就離開，若有開桌次卻未食的狀況，則提供打包惜食。由於疫情剛剛趨緩，現場廟方人員也不斷提醒公筷、母匙及防疫動作的重要性。

相傳觀世音菩薩於農曆2月19日於興林國出生，所以漢傳寺院多在這天舉辦隆重慶祝活動。大觀音亭固定在農曆2月18日舉行祈福法會，恭請白河火山大仙寺的出家師父為信眾祈求平安，並提供信眾登記隨喜功德的消災文疏，親自參與共修的信眾一片誠心，莊嚴的梵唄聲不絕於耳。

台南大觀音亭慶祝觀世音菩薩聖誕席開180桌次，大批人潮湧入廟埕周邊停滿機車相當壯觀。（記者王姝琇攝）

今日是觀世音菩薩聖誕，民眾湧入宮廟祭拜祝壽。（記者王姝琇攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法