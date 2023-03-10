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    搜救「昇豐128」無著 海巡艦艇結束任務返航

    昇豐128號。（資料照，漁業署提供）

    昇豐128號。（資料照，漁業署提供）

    2023/03/10 16:18

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕東港籍漁船「昇豐128」2月17日在公海失聯，歷經三國聯合搜救多日，仍全無信息，海洋委員會主委管碧玲在臉書上發文指出，海巡艦艇啟程離開第四搜索區，結束搜救，希望家屬了解、保重。

    「昇豐128」2月8日自東港鹽埔漁港出海，赴太平洋海域進行鮪延繩釣作業，台籍船員2月17日晚間回報該處海域天候不佳，隔天失聯，國搜中心20日接獲漁業署通報後，立刻啟動第一階段的國際救援；海巡署24、25日次第派「偉星艦」「台南艦」馳援。

    管碧玲昨天晚間在臉書宣布，歷經美國、菲律賓與我國海巡的長時間、大範圍搜救後，很遺憾，「昇豐128」仍然音信全無！海巡艦艇歷經四大搜救區的大範圍平行搜索後，在昨天下午四點啟程離開第四搜索區並返航。

    她昨天下午到海巡署艦隊分署聽取報告，她說，「昇豐128」的搜救範圍，除了在美國、菲律賓依據「優選規劃方案」建議搜索的海域之外，「台南艦」遠遠超過優選規劃方案建議搜救的範圍，「台南艦」盡力了！她表示，在茫茫大海，毫無船舶定位資訊的情況下，完成四個搜救區的平行搜索，確實到了結束搜救工作的時候了。

    管碧玲提及，半個月來的四艘船舶急難事件，只有獅子山共和國籍的貨輪失火，成功救回12人，其餘模里西斯海域「聯昇發」16人、關島海域「昇豐128」6人、以及釣魚台海域「新長發88」7人，只尋回一位船長的大體，其餘28人杳無音信、生死未卜。半個月內罹難1人、失蹤28人，何其令人悲傷。

    她感謝海巡弟兄辛勞，她說搜救生還12人的海巡人員是用100噸級的艇，在最大陣風十級的海象下去搶救回來的，這種勤務，叫做冒著生命的危險，一定要給他們掌聲。

    管碧玲（前左）聽取海巡署搜救進度報告。（圖：取自管碧玲臉書）

    管碧玲（前左）聽取海巡署搜救進度報告。（圖：取自管碧玲臉書）

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