睽違3年海軍敦睦遠航訓練再度啟航 民眾踴躍登艦參觀
〔記者洪臣宏／高雄報導〕海軍敦睦遠航訓練因磐石艦武漢肺炎事件停擺3年，今天在高雄港重新啟航，民眾登艦參觀踴躍，海軍官校樂隊、陸戰隊儀隊及莒拳隊演出，博得熱烈掌聲，有民眾說，對國防自主更具信心。
海軍112年敦睦遠航訓練支隊納編磐石軍艦（油彈補給艦）、承德軍艦（康定級飛彈巡防艦）及班超軍艦（成功級飛彈巡防艦），即日起至27日執行國內環島航訓任務，依序靠泊高雄、台南安平、澎湖馬公、台中、基隆、蘇澳及花蓮等七大港口，今天在高雄港新濱營區舉辦開幕典禮，由海軍司令梅家樹主持。
梅家樹致詞時表示，高雄開幕代表敦睦遠航訓練正式啟動，而每年都選擇高雄港為國內環島首站，因為海軍跟高雄密不可分，海軍大本營在左營，在高雄港也有各項設施跟港埠，這幾年高雄港及周邊的建設長足進步，這次開放參觀，美麗高雄港成為最佳的背景。
敦睦遠航訓練支隊在磐石艦上設置的文宣館同時開幕，國內展示主題為「國防自主、定海安邦」，國外為「邦誼永固、民主同行」，共分為8個展區，介紹台灣科技、精品及觀光發展、人文藝術成果，連台灣美食牛肉麵、滷肉飯都入列，並陳列雄風三型超音速反艦飛彈、沱江級艦等自製武器模型，展示國防自主決心。
海軍也安排了海軍官校樂隊、陸戰隊儀隊及莒拳隊演出，當開放與表演隊伍合照時，民眾一擁而上爭相合影，莒拳隊員徒手擊碎磚頭、木頭及水泥板塊時，引來驚呼連連。參觀民眾李則誠說，看到海軍精實訓練，對國防更有信心，期盼他們遠赴海外宣揚國威。
磐石艦上校艦長吳偉榮表示，因疫情時隔3年再次執行任務，感謝前來參與民眾的認同，是磐石艦前進最大動力；海軍官校學生王宗裕受訪時說，參加這次任務格外緊張，期待這次遠航可以看到許多原本未知的事物。