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    睽違3年海軍敦睦遠航訓練再度啟航 民眾踴躍登艦參觀

    民眾登上軍艦參觀，有民眾說對國防自主更有信心。（記者李惠洲攝）

    民眾登上軍艦參觀，有民眾說對國防自主更有信心。（記者李惠洲攝）

    2023/03/10 13:10

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕海軍敦睦遠航訓練因磐石艦武漢肺炎事件停擺3年，今天在高雄港重新啟航，民眾登艦參觀踴躍，海軍官校樂隊、陸戰隊儀隊及莒拳隊演出，博得熱烈掌聲，有民眾說，對國防自主更具信心。

    海軍112年敦睦遠航訓練支隊納編磐石軍艦（油彈補給艦）、承德軍艦（康定級飛彈巡防艦）及班超軍艦（成功級飛彈巡防艦），即日起至27日執行國內環島航訓任務，依序靠泊高雄、台南安平、澎湖馬公、台中、基隆、蘇澳及花蓮等七大港口，今天在高雄港新濱營區舉辦開幕典禮，由海軍司令梅家樹主持。

    梅家樹致詞時表示，高雄開幕代表敦睦遠航訓練正式啟動，而每年都選擇高雄港為國內環島首站，因為海軍跟高雄密不可分，海軍大本營在左營，在高雄港也有各項設施跟港埠，這幾年高雄港及周邊的建設長足進步，這次開放參觀，美麗高雄港成為最佳的背景。

    敦睦遠航訓練支隊在磐石艦上設置的文宣館同時開幕，國內展示主題為「國防自主、定海安邦」，國外為「邦誼永固、民主同行」，共分為8個展區，介紹台灣科技、精品及觀光發展、人文藝術成果，連台灣美食牛肉麵、滷肉飯都入列，並陳列雄風三型超音速反艦飛彈、沱江級艦等自製武器模型，展示國防自主決心。

    海軍也安排了海軍官校樂隊、陸戰隊儀隊及莒拳隊演出，當開放與表演隊伍合照時，民眾一擁而上爭相合影，莒拳隊員徒手擊碎磚頭、木頭及水泥板塊時，引來驚呼連連。參觀民眾李則誠說，看到海軍精實訓練，對國防更有信心，期盼他們遠赴海外宣揚國威。

    磐石艦上校艦長吳偉榮表示，因疫情時隔3年再次執行任務，感謝前來參與民眾的認同，是磐石艦前進最大動力；海軍官校學生王宗裕受訪時說，參加這次任務格外緊張，期待這次遠航可以看到許多原本未知的事物。

    海軍敦睦遠航訓練啟動，民眾開心登艦參觀。（記者李惠洲攝）

    海軍敦睦遠航訓練啟動，民眾開心登艦參觀。（記者李惠洲攝）

    敦睦艦隊開放參觀，民眾參與踴躍。（記者李惠洲攝）

    敦睦艦隊開放參觀，民眾參與踴躍。（記者李惠洲攝）

    磐石艦開放參觀。（記者李惠洲攝）

    磐石艦開放參觀。（記者李惠洲攝）

    海軍陸戰隊儀隊演出。（記者李惠洲攝）

    海軍陸戰隊儀隊演出。（記者李惠洲攝）

    文宣館展出自製雄風三型飛彈的模型。（記者李惠洲攝）

    文宣館展出自製雄風三型飛彈的模型。（記者李惠洲攝）

    磐石艦文宣館展示台灣多元特色及發展。（記者李惠洲攝）

    磐石艦文宣館展示台灣多元特色及發展。（記者李惠洲攝）

    海軍司令梅家樹（前右）來賓參觀文宣館。（記者李惠洲攝）

    海軍司令梅家樹（前右）來賓參觀文宣館。（記者李惠洲攝）

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