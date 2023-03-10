「韓家軍」曹桓榮結婚紀念日掛看板 爭取高市第2選區立委提名

曹桓榮今天在岡山文賢菜市場，掛上參選立委的第1面看板。（記者葛祐豪翻攝）

2023/03/10 09:52

〔記者葛祐豪／高雄報導〕曾在韓國瑜高雄市長任內擔民政局長的曹桓榮，今天趁著結婚21週年紀念日，在岡山掛上參選立委的第1面看板，正式宣佈爭取國民黨高雄市第2選區立委提名，如無意外應可代表藍營出馬。

從小在岡山文賢菜市場長大的曹桓榮，今天在文賢菜市場掛上參選立委的第1面看板，他強調「這是一個責任的開始」，代表他前進國會，為高雄打拚的決心。

曹桓榮目前是國民黨高雄市黨部副主委，他指出，自己從銀行金融歷練出身，在高雄市政府民政局長任內，導入民營企業的服務效率，落實走動式管理深入基層，高雄市38個行政區，都可以看到他走過的腳步。

曹桓榮認為，2024是一個「民心思變」的關鍵時刻，民進黨的立委只有黨意、沒有民意，非常可惜，高雄需要能彎下腰、傾聽民意的立委，因此正式宣佈爭取國民黨提名參選高雄市第2選區立委提名（茄萣區、湖內區、路竹區、永安區、岡山區、彌陀區、梓官區、橋頭區）。

前副議長陸淑美女兒黃韻涵，這兩屆都代表國民黨參選高雄市第2選區立委，但都敗給民進黨的邱志偉，陸淑美坦言女兒「目前不考慮參選」，因此曹桓榮出線的機率極高。

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