民進黨「不建議」現任議員參選立委 黃秋媖：仍按競選計畫執行

針對民進黨中執會「不建議」現任議員參選立委決議，高市議員黃秋媖（左2）表示「尊重」，強調仍按競選計畫執行，並持續徵詢各方意見。（記者蘇福男攝）

2023/03/09 18:44

〔記者蘇福男／高雄報導〕針對民進黨中執會昨天通過「不建議」現任議員參選立委的決議，日前宣布投入高市立委黨內初選的高市議員黃秋媖今天表示「尊重」，強調目前仍按競選計畫執行，並持續徵詢各方意見。

隸屬湧言會的高市第3選區（大岡山選區）議員黃秋媖，5日在臉書發文宣布將投入立委第2選區黨內初選，由於目前該選區現任立委為邱志偉，黃秋媖宣布參選舉動，連日來在地方引起熱議。

黃秋媖今天下午透過新聞稿表示，對於中執會通過「不建議」現任議員參選立委的決議，表示「尊重」，她說，中執會的結論文字上並沒有明確禁止參與初選的規範，只是原則性宣示，各區有各區的特性無法一概而論，各派系代表也發言表示為培育人材，不應箝制黨員參與初選的權益，不能違反民主原則，很多優秀立委也是一步一腳印從議員開始當起，會議結論容易讓人誤解，強調目前仍按競選計畫執行，並持續徵詢各方意見。

黃秋媖提及，去年黨內多位優秀立委同志帶職參選市長，就是為了讓人才能不斷向上流動，現在卻抑制住優秀議員參加立委初選，還被污名化感到不解，她主張應讓民意做出選擇，誰贏得初選，她絕對百分百接受與支持，各黨各派應大開大合才能促進團結。

黃秋媖表示，自擔任議員以來，不論爭取地方建設及服務選民都是全力以赴，績效有目共睹，近2次選舉得票數都是選區前2名頗獲肯定，期間不斷有鄉親督促她更上一層樓競選立委，爭取更多建設及擴大服務量能，以嘉惠地方福祉。

黃秋媖說，感謝市長陳其邁上任以來，2年拼4年的建設魄力，北高雄迎來翻轉進步的契機，但囿於市府資源有限，在在都需要中央資源挹注地方發展，應把握時機，彎道超車才能追趕其他城市的競爭，這就是她參選立委的初衷，她有能力與信心擔任立委為地方發展再加馬力。

黃秋媖希望能以公平競爭促進團結，幫民進黨守住大岡山區立委席次，協助民進黨順利勝選總統，爭取更多資源挹注高雄發展，讓市長陳其邁更好做事，她強調團隊還在徵詢各方意見，許多鄉親表示，會在初選中給出理想候選人的答案。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法