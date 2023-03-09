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    疫情中斷3年後 美籍教師到高雄實習英語教學

    9位美籍實習教師到高雄進行兩個月的海外英語教育實習。（教育局提供）

    9位美籍實習教師到高雄進行兩個月的海外英語教育實習。（教育局提供）

    2023/03/09 17:13

    〔記者方志賢／高雄報導〕高市府教育局與美國愛荷華州立大學合作海外教育實習專案，受疫情影響中斷3年後，9位美籍實習教師到高雄，進行兩個月的海外英語教育實習，9位美籍教師也稱讚高雄有美麗河港景點及好吃美食，YouBike也很方便，未來可騎腳踏車暢遊高雄美景。

    9位美籍實習教師來到高雄，高市教育局與主辦學校苓洲國小熱情歡迎，安排高雄接待家庭，也帶領他們走訪高雄相關景點，苓洲國小吳國泰校長說，希望9位實習教師在高雄快樂實習，感受高雄溫暖的陽光與市民熱情的活力，也感謝高雄參與實習的學校，一起為提升雙語能力注入活力。

    高市教育局與美國愛荷華州立大學合作海外教育實習專案，從2014年6月簽署第一次「教育實習備忘錄」、2019年9月再簽署第二次，已有31位實習教師來到高雄進行教育實習，共有144班4896位高雄學子受惠。

    海外教育實習專案因疫情中斷3年，今年恢復辦理，並由高市多所國中小學校響應，並規劃「偏鄉英語教育營隊」行動方案，讓實習外師資源挹注偏鄉學校共同成長。

    美籍實習教師須在美國本土進行第1階段的教育實習，通過第1階段把關後，才能進行第2階段的海外教育實習。海外教育實習階段，指導教授也將來臺進行課室瞭解與觀察實習情形，評核實習教師表現。

    美籍實習教師到高雄進行兩個月的海外英語教育實習。（教育局提供）

    美籍實習教師到高雄進行兩個月的海外英語教育實習。（教育局提供）

    美籍實習教師騎YouBike暢遊高雄景點。（教育局提供）

    美籍實習教師騎YouBike暢遊高雄景點。（教育局提供）

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