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    首頁　>　高雄市

    汕尾漁港魚群暴斃 相關單位互踢皮球沒人清理

    汕尾漁港外出現大量魚屍。（市議員王耀裕服務處提供）

    汕尾漁港外出現大量魚屍。（市議員王耀裕服務處提供）

    2023/03/09 16:40

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市林園區汕尾漁港外防坡堤浮現大量魚屍，高市府、第七河川局互踢皮球，拖延一個多星期沒人處理，市議員王耀裕今天邀集會勘，魚屍大多已被沖走或曬成「魚乾」，相關單位仍拿出轄管圖爭論卸責，最後決議由高市海洋局、環保局昨天清運完畢，結束這場中央與地方政府紛爭。

    社群網站「林園五四三」本月1日即貼出汕尾漁港外出現大量魚屍圖文，同時向有關單位反映，不過直到王耀裕邀集現勘前，居然沒有單位出面清理，魚屍不是被潮汐沖走，就是在沙灘上飄臭。

    高市府海洋局、水利局、環保局及第七河川局人員參與會勘，海洋局、水利局及第七河川局各自拿出轄管區域圖比對，發現魚屍散步在海洋局、第七河川局轄管交界，且確認並非從林園大排漂流到下游，與水利局無關。

    第七河川局認為，魚屍分布在汕尾漁港的防波堤及消波塊，為高市海洋局權責；海洋局則說魚屍從高屏溪水面飄來，得由第七河川局善後，雙方各說各話。

    王耀裕表示，魚屍恰巧分布在三不管地帶，但也不該互踢皮球，總得有人負責，因此昨天告知副市長林欽榮、主秘郭添貴並促成現勘。會勘後決議由海洋局清除魚屍，環保局同步清運，今天必須完成所有作業。

    王耀裕同時要求環保局查明魚群暴斃原因，是否遭到排放廢棄物或人為汙染。環保局表示，已經完成水質採驗，沒有發現毒或重金屬汙染，研判為許久未下雨致水質溶氧量偏低，加上早晚溫差大，才會造成魚群死亡。

    魚屍大多被沖走，只剩部分遺留沙灘曬成「魚乾」。（記者洪臣宏攝）

    魚屍大多被沖走，只剩部分遺留沙灘曬成「魚乾」。（記者洪臣宏攝）

    市議員王耀裕（右）邀集高市府、第七河川局會勘，批互踢皮球。（記者洪臣宏攝）

    市議員王耀裕（右）邀集高市府、第七河川局會勘，批互踢皮球。（記者洪臣宏攝）

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