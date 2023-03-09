酒駕疑恍神逆向追撞路旁4輛車，肇事休旅車翻覆駕駛命大輕傷。（民眾提供）

2023/03/09 14:45

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市前金區河東路、大同二路口，今天上午又傳酒駕自撞車禍，陳姓男子酒後駕駛休旅車返家，疑因酒後精神不濟，他開車沿大同二路東向方向行駛時，失控開到對向車道，撞上路旁停放的4輛轎車，警方調閱影像對陳嫌開出闖紅燈、逆向行駛、無照駕駛等交通違規罰單，還依公共危險罪嫌移送法辦。

新興分局獲報趕到現場救人，肇事駕駛陳男（27歲）手部輕微擦挫傷，意識清楚無生命危險，警方對他施以酒測，酒測值為0.19，警方表示，酒測値0.19雖未超過標準值，但被警方攔查到，只要0.18至0.25是開單舉發，一旦肇事仍須依公共危險罪嫌送辦。

警方於今天上午5時50分許，接獲民眾報案稱於前金區大同二路與河東路口發生一起交通事故，員警立即前往現場管制戒護與處理，並將駕駛陳男救出車外，陳男（27歲）手部輕微擦挫傷，意識清楚無生命危險，不過，員警上前查看發現陳男身上散發酒味，而且臉色潮紅。

警方除通知救護車也實施酒測，發現他的酒測值0.19，立即依公共危險罪現行犯逮捕，據了解，陳男疑因飲酒後精神不濟，沿大同二路東向方向行駛時失控至對向車道，追撞上路旁停放的4輛自小客車，肇事車輛90度翻覆，員警依調閱影像，對陳男開出闖紅燈、逆向行駛、無照駕駛等交通違規罰單。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

酒駕疑恍神逆向追撞路旁4輛車，肇事休旅車翻覆駕駛命大輕傷。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法