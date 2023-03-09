詐騙集團謊稱壁紙股條換購塔位憑證 一牛剝2層皮警逮7嫌

詐騙集團看準投資未上市股條成壁紙，再詐股民一牛剝2層皮警逮7嫌。（民眾提供）

2023/03/09 13:50

〔記者黃良傑／高雄報導〕曾從事殯葬業的林姓男子（51歲）組徵信代銷公司，網路招募業務及會計人員，取得投資未上市公司股條失利的股民名單，謊稱可將成為壁紙的股條換購靈骨塔塔位憑證，每個塔位只需6至8千元，股民慘遭剝兩層皮，高市刑大今天宣布破案，清查至少96人受騙，詐騙金額逾3700萬元，警方查獲客戶個資及電腦、現金2萬8000元。

主嫌林男在高雄落網，張姓、陳姓、龔姓、潘姓、賴姓等6名業務及會計人員，也陸續在台中、南投被警方逮獲，清查出近百名被害人，其中一名65歲退休男子被詐騙511萬元，還有不少人因拿到靈骨塔憑證或所有權狀，不知已經上當受騙，警方查出林嫌的徵信代銷公司，並不具買賣靈骨塔的執照，涉及詐欺、組織犯罪，但林男等人否認，7嫌全被刑大移送法辦。

高市刑大接獲報案，聯合少年隊及鹽埕分局共組專案，查出該靈骨塔詐騙集團藏身台中市，主嫌林男則住在高雄，成員採以「貼紙條」、「打電話」、「親訪」等業務推銷手法，向因投資未上市公司股票而失利的股民誆稱，已受該家公司委託，辦理補償投資失利股民事宜，將成為壁紙的未上市股票以6000至8000元優惠價格，換購靈骨塔塔位憑證。

並騙被害人塔位已找好買家，付費後可馬上獲利，等被害人入套受騙後，再以提高獲利、買家合購、業務自行加購等話術，誘騙被害人出資將憑證轉換為所有權狀，最後藉故推託家人住院、民俗月，或客戶不滿意等自導自演為幌子，致被害人購買的殯葬商品無法順利出售。

警方查獲以林嫌為首的7名嫌犯，被害人發現購買一堆靈骨塔商品，卻無法出售獲利，並查出該公司根本未委託林嫌辦理補償，林嫌的徵信代銷公司也不具買賣靈骨塔資格，依法移送法辦。

詐騙集團看準投資未上市股條成壁紙，再詐股民一牛剝2層皮警逮7嫌。（民眾提供）

詐騙集團看準投資未上市股條成壁紙，再詐股民一牛剝2層皮警逮7嫌。（記者黃良傑攝）

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