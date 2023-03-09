柴山台灣獼猴什麼都吃 日本交換生好驚訝

來自日本的交換生在高雄柴山與獼猴群接觸。（高醫大提供）

2023/03/09 12:21

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄柴山的台灣獼猴猖狂，常搶食學生、遊客的食物，甚至還會跑進宿舍、學校辦公室搜刮食物，這裡的獼猴什麼都吃，不僅雜食，還會喝珍珠奶茶等手搖飲，甚至傳出學生取外送餐點要持BB槍防備。日本人間環境大學總合心理學5名學生到高雄醫學大學當交換生，日前到柴山實地觀察台灣獼猴的生態習性，對於猴子不只吃香蕉大感驚訝！

高雄醫學大學人文社會科學院心理學系近年來與「台灣獼猴共存推廣協會」合作，讓系上學生至協會實習，讓學生透過教育及觀察去理解台灣獼猴的習性，同時也幫助協會推廣與獼猴和諧共存的方法。日本人間環境大學透過今年3月的高雄醫學大學國際交流月系列活動，選派綜合心理學系5名交換生至高醫大進行為期3周的訪問學習，並在高醫大心理學系副教授櫻井正二郎的策劃下，安排至柴山進行台灣獼猴的實地觀察。

上山前，櫻井正二郎先請高醫大生物系副教授陳炤杰介紹台灣環境與生態，櫻井則運用專業，用比較心理學觀點來解說包括獼猴之靈長類的行為比較，讓學生在上山前能做好準備作業，同時邀請台灣獼猴共存推廣協會秘書長林美吟為交換生實地導覽，認識柴山也講解台灣獼猴的生態、習性及猴群社會樣貌。

爬山過程中，日本交換生小心翼翼將食物收進背包，避免引起獼猴注意，途中也幸運遇見3群獼猴，感受與獼猴比肩而坐的特殊體驗，但當交換生們聽到猴子們其實不只吃香蕉，而是雜食性動物、最愛吃果實，都表示非常驚訝，也進一步了解獼猴其實沒有猴王的概念，而是以母系社會結構為主的群居動物。

日本交換生對台灣生態環境及獼猴留下深刻印象，高醫大也希望能藉由這個特別的交流機會，讓學生了解生物多樣性的美好，改善人猴之間因不理解帶來的誤解，學習友善共存之道，攜手為聯合國永續發展目標中的SDG 15：保育及永續利用陸域生態，確保生物多樣性而努力。

日本交換生與台灣獮猴比肩而坐。（高醫大提供）

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