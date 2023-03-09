足恐怖！ 高雄九曲里「火焰長城」燒6小時 緊鄰地底15條石化管線

高雄無人受傷或受困，更沒有建築物毀損的雜草火警，竟然延燒將近6個小時。（取自高市議員邱俊憲臉書粉專）

2023/03/09 11:59

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市大樹區昨天的雜草火警，無人受傷或受困，更沒有建築物毀損，竟然延燒將近6個小時，在當地十分罕見，引發爭議。然而，當地居民憂慮一整晚的是，瓦厝街地底多達的15條石化管線，距離火場僅約15公尺，嚇得他們緊閉門窗，祈求神佛保佑，嘴裡不斷叨念：「根本就是不定時炸彈，足恐怖，足恐怖，真正足恐怖，要去收驚了！」

一名在當地頗負聲望、不願具名的九曲里民強調，去年大樹區公所曾舉辦石化管線爆炸疏散演練，因為15條石化管線從水管路、神農路，轉進大樹區瓦厝街，再往大寮區，九曲里屬於「第六管制區」，十分危險。

里民指出，昨天的火勢從北邊的中華路，往南延燒到瓦厝街，擴及水安里及九曲里，雖然消防局下午5點16分接獲報案，但社區早在4點多就聞到濃煙，黑煙與灰燼不斷飄進住家，因此一整晚都緊閉門窗。

里民表示，雜草火警的區域涵蓋水安里及九曲里，主要是農地及工廠，但部分農地缺乏管理，雜草叢生，連產業道路都沒有，人車無法通行，可以體諒打火弟兄的辛勞，目前已申請農地重劃，希望有助改善問題。

然而，就在消防局設立的「救災指揮平台」前方的瓦厝街地下，就有多達15條石化管線，現場最高層級就只有消防局長王志平，不見其他市府團隊管控，因此里民「皮皮挫」，擔心擴大延燒，波及石化管線，「後果無法想像」。

高雄「火焰長城」罕見燒6小時，竟然鄰近15條石化管線。（取自「爆料公社」）

消防局設置的「救災指揮平台」前方就是瓦厝街，地下石化管線多達15條。（取自高市議員邱俊憲臉書粉專）

高雄市大樹區瓦厝街地下有多達15條石化管線，距離火場僅約15公尺，當地居民飽受驚嚇。（記者洪定宏攝）

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