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    首頁　>　高雄市

    抗旱！高雄52處建築工地 日供4539噸次級水

    高雄市副市長林欽榮宣布，全市設置次級水取水點的建築工地，已擴增至52處。（記者葛祐豪攝）

    高雄市副市長林欽榮宣布，全市設置次級水取水點的建築工地，已擴增至52處。（記者葛祐豪攝）

    2023/03/09 11:19

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市水情燈號轉為黃燈，市府展開抗旱大作戰，全市設置次級水取水點的建築工地，已擴增至52處，每天約有4539噸水量，供民眾及公部門取用。

    因應水情轉黃燈，夜間減壓供水，高市府早一步清查全市353處深開挖的建築工地，可提供次級用水的建案有52處，2月中旬先有13處工地，設置次級用水的取水點。

    今天上午，高雄市副市長林欽榮前往前金區一處建築工地視察，宣布設置次級用水取水點的建築工地已達標，擴增至52處，最多的是鳳山區有14處、楠梓與鼓山各有5處、三民、左營、前鎮各有4處，每天共可提供4539噸水量。

    林欽榮指出，建築工地進行連續壁工程時，需降低地下水位，以維持土壓平衡，抽取出的地下水仍可再利用，除可抑制工地揚塵外，也能供消防局消防用水、養工處植栽澆灌等公部門使用，同時也可就近提供民眾取用，作為家中洗掃、沖廁所需，減省自來水用量。

    高雄市建管處已將旱災水情圖資平台（取水地圖）網頁版，公布於官網上，同時完成取水Google Map地圖建置，後續將儘速建置取水地圖APP，便利民眾即時查詢使用。

    工務局也提醒，高雄地質大多屬於砂土及沉泥互層，出水量較少，次級用水只能作為不接觸身體的清洗、澆灌與消防使用，不可作為飲用水或接觸身體用水。

    養工處水車裝滿次級用水，在市區對植栽澆水。（記者葛祐豪攝）

    養工處水車裝滿次級用水，在市區對植栽澆水。（記者葛祐豪攝）

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