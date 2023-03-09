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    未登記工廠納管收件3/20截止 高雄有2600家提改善計畫

    雄順金屬是岡山螺絲產業重要供應鏈，董事長陳啟祥認為取得工廠登記，是永續經營必經之路。（記者葛祐豪翻攝）

    雄順金屬是岡山螺絲產業重要供應鏈，董事長陳啟祥認為取得工廠登記，是永續經營必經之路。（記者葛祐豪翻攝）

    2023/03/09 10:43

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕未登記工廠納管收件將於3月20日截止，高市經發局已輔導2600家業者提送改善計畫。

    依《工廠管理輔導法》及《特定工廠登記辦法》規定，申請納管的未登記工廠，最遲應於今年3月20日前提送改善計畫。高府經發局自今年1月起，針對3300家申請業者，寄送通知書並電話提醒，目前已輔導2600家業者提送改善計畫，經發局今（9日）呼籲業者要把握最後期限提出申請，若不及提出完整計畫，可先以簡易版計畫大綱送件，後續再補正計畫書及相關文件。

    高市經發局指出，申請納管應提完整改善計畫，內容須包含外部消防水源、環保、自檢表及建築物配置圖等內容，且改善計畫經核定後，需於2年內完成改善，如有正當理由無法於2年內完成改善，最遲也應於119年3月19日前完成，並取得特定工廠登記；如有規劃用地變更的工廠，則必須在121年3月19日前提出用地變更計畫，最晚需於129年3月19日前取得一般工廠登記，才算完成工廠登記合法程序。

    配合政策取得特定工廠登記證的雄順金屬董事長陳啟祥說，該公司12年前在路竹設立，是在地鋼鐵伸線加工廠，也是岡山螺絲產業重要供應鏈，前兩年在疫情中逆勢突圍，訂單持續滿載，近年持續擴增產能及人力，他認為取得工廠登記，是永續經營必經之路，有心持續經營的業者應配合，才能合法安心拚經濟。

    經發局也提醒，申請納管業者若在申請截止前，不及完成完整改善計畫，可先以簡易版改善計畫大綱送件，填寫工廠基本資料、勾選共同與個別措施計畫，以及外部消防水源、環保許可文件等檢核表後即可先行送件，後續再依通知儘速提出詳細資料及附件辦理補正益。相關疑問可洽特登辦公室專線：07-9697095。

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