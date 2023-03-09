日本熊本城打上「彩帶高」色彩燈 迎高雄府會訪團

熊本城打上高雄「彩帶高」的桃紅色等顏色，以色彩繽紛的燈光投影，見證高雄與熊本之間情誼。 （高市府提供）

2023/03/09 08:52

〔記者葛祐豪／高雄報導〕為歡迎高雄府會訪團的到來，日本熊本城在7日、8日晚間，首度打上「彩帶高」的燈光顏色，展現雙方深厚友誼；高雄市長陳其邁則強調，會努力促成包機，儘速通航。

高雄市長陳其邁此行訪日，昨天（8日）傍晚拜會熊本縣府。陳其邁指出，很榮幸代表高雄市民，向熊本表示敬意，不管是2016年熊本地震、2021年高雄城中城事件，都是彼此在困難的時候，及時有效的支援，台灣話有句「患難見真友」，就是強調真正的友情，會在困難的時候特別彰顯。

展望未來，陳其邁以台積電於高雄、熊本設廠為例，雙方應加強在半導體、產業轉型及人才培育等層面合作，他也會努力促成包機，儘速通航，讓兩個城市的市民，有更多交流機會。

熊本為了歡迎高雄府會訪團到來，7日、8日晚間特地在熊本城打上高雄「彩帶高」的金黃色、桃紅色、綠色、藍色，以色彩繽紛的燈光投影，見證高雄與熊本之間情誼。

高雄市行政暨國際處處長張硯卿表示，除拜訪熊本市府、縣府，深化友好城市關係外，此行也安排拜會熊本重要企業株式會社Meistier Corporation、熊本城及熊本熊廣場等地。

高雄府會訪團拜會日本熊本縣府。（高市府提供）

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